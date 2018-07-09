Отчет кыргызских правозащитников о трудовых мигрантах признали экстремистским. Как такое возможно?

Толекан Исмаилова — глава «Бир Дуйно — Кыргызстан»

В начале 2017 года Октябрьский районный суд Бишкека признал отчёт правозащитной организации «Бир Дуйно — Кыргызстан» экстремистским, но никто в самой организации не знал об этом до мая 2018-го.

Самое важное:

• «Бир Дуйно — Кыргызстан» — одна из старейших правозащитных организаций страны— подготовила в 2015 году отчёт о положении кыргызских трудовых мигрантов в России и Казахстане вместе с российским Антидискриминационным центром «Мемориал».

• Спустя полтора года Генпрокуратура, получив результаты проверки от Госкомитета национальной безопасности, подала в суд с требованием признать отчёт от «Бир Дуйно — Кыргызстан» экстремистским.

• В январе 2017 года Октябрьский райсуд Бишкека признал отчёт экстремистским. На заседании не было ни представителей «Бир Дуйно — Кыргызстан», ни их юристов.

• Лишь в мае 2018 года сотрудники «Бир Дуйно — Кыргызстан» случайно узнали об этом, когда изучали список экстремистских материалов на сайте Министерства юстиции Кыргызстана.

• «Бир Дуйно — Кыргызстан» попыталась оспорить решение в суде следующей инстанции — Бишкекском горсуде, но им отказали, потому что срок для обжалования уже истёк. «Бир Дуйно — Кыргызстан» пытаются доказать, что они не знали о решении, а значит, не могли обжаловать его вовремя.

• Пока непонятно, что именно стало причиной признания этого отчёта экстремистским — власти не хотят давать комментарии, ссылаясь на то, что «это дело двухлетней давности».

• В отчёте критиковалось решение российских властей о депортации и экстрадиции кыргызских узбеков на родину. Правозащитники утверждают, что возвращать их в Кыргызстан после этнического конфликта 2010 года означало подвергнуть их риску пыток и несправедливого суда.

• Чтобы объяснить риски экстрадиции этнических узбеков, около четырёх страниц отчёта (из 17) посвящено описанию нарушений прав узбеков в Кыргызстане в первые годы после конфликта 2010 года. В том числе, в нем анонимно цитируют этнического узбека из города Ош. Вспоминая о конфликте, он утверждает, что власти Кыргызстана «потворствовали приехавшим в город [Ош] киргизам в убийствах и ограблении узбеков».

Почему это важно?

Этот случай показывает, что власти Кыргызстана могут в одностороннем порядке признать экстремистскими любые материалы без ведома их авторов.

В ноябре 2017 года все тот же Октябрьский районный суд признал экстремистским и заблокировал сервис для размещения музыки и аудиофайлов Soundcloud.

Государство что-то нарушило?

Да. «Бир Дуйно — Кыргызстан» не дали возможности защитить себя в суде. Это нарушение прав. Также юристов организации не уведомили о том, что их отчет признан экстремистским.

Кроме того, Генпрокуратура должна была включить их в список участников дела при подаче заявления в суд, потому что правозащитники были заинтересованным лицом, но она этого не сделала.

Что будет с «Бир Дуйно — Кыргызстан»? Что вообще происходит с организациями, чьи тексты признают экстремистскими?

По словам юриста «Бир Дуйно — Кыргызстан» Эрика Ирискулбекова, деятельность организации продолжится, несмотря на решение суда. Ему неизвестно, почему именно этот отчет заинтересовал ГКНБ и чем была обоснована проверка.

«Если материал экстремистский, то организация тоже должна быть признана экстремистской. Они сами себе противоречат. Материал экстремистским признали, а действия не признали. То есть, они соглашаются с тем, что деятельность “Бир дуйно — Кыргызстан” законная», — сказал он. Юристы намерены оспорить решение в международных судах, если Верховный суд Кыргызстана поддержит решение судов предыдущих инстанций.

Что говорят власти?

Журналисты «Клоопа» обратились в Генеральную прокуратуру, но её представитель Жаркын Азиева не смогла объяснить, в чём дело.

«Мы эту информацию сами ждем, потому что это дело двухлетней давности и его надо поднимать. Возможно, судебных исполнителей сейчас нет», — сказала Азиева в интервью «Клоопу».

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов сообщил, что он в отпуске, и предложил журналистам обратиться за информацией в суд.

Пресс-секретарь Верховного суда Сюита Соурбаева сказала, что там не знают о причинах признания текста экстремистским.

Я сотрудничаю с «Бир Дуйно». Как это отразится на мне?

Юрист компании «Прецендент» Эдиль Эралиев считает, что на партнерах организации это решение никак не отразится.

Этот отчёт свободно доступен в интернете. Что будет, если я поделюсь ссылкой с друзьями?

По словам Эралиева, суд может рассмотреть размещение ссылки на отчет как распространение экстремистского контента.

Соавтор: Гульжан Эшбаева