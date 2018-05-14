Верховный суд: SoundCloud запретили из-за пропаганды «Хизб ут-Тахрира»

Кыргызский Верховный суд сообщил, что музыкальный сервис SoundCloud заблокировали из-за того, что он содержит пропаганду экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир-аль-Ислами».

Пресс-служба Верховного суда сообщила, что SoundCloud заблокировали после экспертизы Госкомиссии по делам религий. В заключении экспертов говорится, что музыкальный сервис и ряд других сайтов содержат материалы, пропагандирующие экстремистскую идеологию.

«Заключение специалиста никем не обжаловано, не признано недействительным, следовательно, имеет юридическую силу», — говорится в сообщении Верховного суда.

На основе экспертного заключения Октябрьский суд Бишкека еще 17 октября 2018 признал экстремистскими несколько интернет-ресурсов. Среди них кроме SoundCloud значится видеошэринговый сервис LiveLeak, сайт multiki-pro-sobak.ru (он, по решению экспертизы, содержал пропаганду «Исламского Государства») и несколько других сайтов. Многие из них содержат название «Хизб ут-Тахрира».

В Верховном суде уточняют, что решение суда о блокировке сайтов никто не обжаловал.

SoundCloud перестал открываться у кыргызских пользователей в начале 2018 года — большинство абонентов кыргызских интернет-провайдеров теперь не могут открыть сайт, но некоторые пользователи все еще имеют доступ к нему.

SoundCloud — сервис для размещения музыки и аудиозаписей. Сайтом можно пользоваться бесплатно для прослушивания аудио, но требуется оплата при загрузке треков больше лимита. На сайте можно найти музыку как от начинающих исполнителей, так от профессиональных, например, Джастина Тимберлейка.

Этот сервис также используют для размещения подкастов или аудиорепортажей — на сайте есть новостные выпуски радио «Азаттык» и КТРК и кыргызская музыка местных исполнителей.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — международная исламистская политическая партия, выступающая за установление исламского государства. В Кыргызстане она признана экстремистской организацией и запрещена. Ее деятельность под запретом также в России, Турции, Пакистане и в других странах, среди которых и республики Центральной Азии.