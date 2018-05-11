Сервис по размещению и прослушиванию музыки SoundCloud оказался заблокированным в Кыргызстане по решению Октябрьского суда Бишкека, который признал сайт экстремистским.

SoundCloud перестал открываться у кыргызских пользователей в начале 2018 года — большинство абонентов кыргызских интернет-провайдеров до сих пор не могут открыть сайт, но некоторые пользователи все еще имеют доступ к нему.

Редакция Kloop.kg попыталась выяснить причины недоступности сайта известной музыкальной платформы и получила ответ от председателя Октябрьского суда Бишкека о том, что SoundCloud признан «экстремистским» в Кыргызстане.

Решение суда вышло в октябре 2017 года — вместе с SoundCloud под запрет попали еще несколько других сайтов, среди которых известный видеошэринговый сервис LiveLeak и несколько ресурсов, посвященных запрещенным религиозным течениям.

Причина запрета сервиса неизвестна, в ответе Октябрьского суда написано, что решение было вынесено по заявлению Генеральной прокуратуры Кыргызстана.

В судебном решении также сказано, что запрещается распространение и хранение материалов, находящихся на SoundCloud — это означает, что под запрет попадает вся музыка на этом сервисе, например, песни известных музыкантов, которые публиковались на SoundCloud.

«Запрещено хранение, перевозка и распространение размещенных на этих сайтах публикаций, материалов, атрибутики и символики, в том числе и размещение в сети Интернет на территории Кыргызской Республики», — сказано в сообщении.