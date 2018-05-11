ГКНБ допросил главу таможенной службы Кулматова из-за гранта TBEA

Главу таможенной службы Кубанычбека Кулматова вызывали на допрос по факту освоения гранта китайской компании TBEA на строительство школы. TBEA выделила грант Кыргызстану в $20 млн, а также модернизировала ТЭЦ Бишкека за $386 млн кредитных средств.

Кулматова допросили 11 мая — после беседы он сказал журналистам, что его вызвали в ГКНБ из-за гранта от китайской компании TBEA, которая в том числе занималась модернизацией ТЭЦ Бишкека. TBEA выделила грант на строительство школы, когда Кулматов был мэром Бишкека.

«Мы строили школу на грантовые средства ТВЕА в жилмассиве Калыс-Ордо. Только этот вопрос был, других вопросов не было. Все было законно, школа стоит. Уголовного дела нет. Мэрия уже получала школу в готовом виде», — сказал Кулматов.

Кыргызстан получил грант в $20,3 млн долларов от китайской компании вместе с кредитом в $386 млн, которые потратили на модернизацию ТЭЦ Бишкека.

По данным Нацэнергохолдинга, грантовые деньги потратили на строительство школы в $2 млн и на другие проекты энергоотрасли, например, строительство Кара-Кечинской ТЭС в $3 млн и обслуживание линии электропередач «Датка-Кемин» в $1 млн.

Чиновники Госкомитета промышленности утверждают, что китайская компания сама решала, на что потратить грант, и определяла стоимость покупок условно. Детальных документов о том, как тратились грантовые деньги, нет.

Общественное внимание к TBEA и модернизации ТЭЦ Бишкека связано с вопросами парламентской комиссии, которая начала расследование трат кредитных средств после аварии на станции.

Авария на Бишкекской ТЭЦ произошла 26 января — в домах бишкекчан значительно понизилась температура. Авария совпала с пришедшими в город холодами и оставила бишкекчан почти без тепла.

После происшествия со стороны властей началось расследование причин аварии и изучении затрат в $386 млн на модернизацию станции. 10 мая депутатская комиссия представила итоги своего расследования в парламенте.

По мнению комиссии, основные причины аварии — это политизированность энергетической отрасли, нехватка кадров, старое оборудование и назначения по родственным связям. Депутаты также назвали стоимость модернизации «завышенной».

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