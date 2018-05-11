Задержание Тунгишбаева произошло вечером 10 мая — он сообщил об этом своим знакомым, журналисту Булату Сатаркулову и активисту Адилю Турдукулову, которые приехали на место в момент ареста.

По словам Сатаркулова, задержание производили сотрудники кыргызского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) — оперативники объяснили, что Тунгишбаев подозревается в связях с запрещенным оппозиционным движением «Демократический выбор Казахстана» (ДВК).

«Они зачитали нам постановление некого алматинского суда. Из него я узнал, что [Тунгишбаев] якобы привлекается к ответственности из-за ДВК. Насколько мне известно, эта организация считается экстремистской», — сказал Сатаркулов.

Оперативники провели обыск в квартире Тунгишбаева.