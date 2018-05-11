Сотрудники кыргызских спецслужб задержали 10 мая в Бишкеке гражданина Казахстана Мурата Тунгишбаева — его подозревают в связях с организацией «Демократический выбор Казахстана», которая запрещена в Казахстане. Что известно о задержании Тунгишбаева?
Задержание Тунгишбаева произошло вечером 10 мая — он сообщил об этом своим знакомым, журналисту Булату Сатаркулову и активисту Адилю Турдукулову, которые приехали на место в момент ареста.
По словам Сатаркулова, задержание производили сотрудники кыргызского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) — оперативники объяснили, что Тунгишбаев подозревается в связях с запрещенным оппозиционным движением «Демократический выбор Казахстана» (ДВК).
«Они зачитали нам постановление некого алматинского суда. Из него я узнал, что [Тунгишбаев] якобы привлекается к ответственности из-за ДВК. Насколько мне известно, эта организация считается экстремистской», — сказал Сатаркулов.
Оперативники провели обыск в квартире Тунгишбаева.
В Казахстане активиста обвиняют в том, что через Facebook и Telegram он «оказывал услуги информационного характера» и организовывал группы под руководством оппозиционера Мухтара Аблязова, лидера ДВК.
Турдукулов сообщил журналисту Kloop.kg, что сотрудники ГКНБ проводили задержание и зачитывали обвинение Тунгишбаеву без его адвоката.
«В Кыргызстане он занимался журналистской работой, сотрудничал с изданиями. Делал прямые трансляции. Больше по технической части», — сказал Турдукулов.
Он считает, что задержание Тунгишбаева может иметь отношение к акциям протеста в Казахстане, на которые 10 мая вышли сторонники ДВК.
На момент публикации материала ГКНБ было недоступно для комментариев.
Тунгишбаев, его супруга и сын в 2012 году получали политическое убежище в Кыргызстане. Причины получения убежища неизвестны.
Митинги ДВК в поддержку политзаключенных
10 мая десятки людей, гражданских активистов и сторонников ДВК вышли на митинги в Алматы и Астане в поддержку политзаключенных.
По словам организаторов, акции протеста приурочены к прибытию в Казахстан официальной миссии Европейского парламента. Она, как ожидается, проведет оценку исполнения казахстанскими властями условий соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном.
Одна из контрольных точек соглашения — обеспечение соблюдения прав человека и гражданских свобод в Казахстане.
Издание «Азаттык» сообщает, что в обоих городах митинги сопровождались задержаниями. Среди задержанных были случайные прохожие, которые возмущались действиями полиции.
Официальные власти не прокомментировали проведение митингов в Алматы и Астане и задержания их участников.
ДВК в Казахстане
«Демократический выбор Казахстана» — это оппозиционное движение, которое в 2017 году создал беглый казахстанский политик и бывший председатель «БТА-Банка» Мухтар Аблязов.
С марта этого года ДВК в Казахстане признана экстремистской организацией.
В Казахстане Мухтара Аблязова обвиняют в хищении финансовых средств «БТА-банка», а также заказном убийстве бывшего главы «БТА-Банка» Ержана Татишева.
Татишев погиб в 2004 году на охоте — от выстрела охотничьего ружья, которое было в руках казахстанского предпринимателя Муратхана Токмади. В 2017 году Токмади признался, что убил Татишева по заказу Аблязова — его приговорили к 10,5 годам лишения свободы.
В том же году специализированный межрайонный суд Алматы заочно приговорил Аблязова к 20 годам лишения свободы.