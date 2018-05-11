Строительство трассы Балыкчи — Корумду приостановлено из-за забастовки

Работники строительной компании «Лонг Хай» вышли на акцию протеста и требуют выплатить им зарплату за несколько месяцев. Строительство трассы приостановлено.

Радио «Азаттык» сообщило со ссылкой на собственный источник, что на забастовку вышли примерно 200 работников — водители, рабочие, инженеры.

«Зарплату не выдают четыре месяца. Вся техника и работники — все встали. Дороги загородили. Они еще в том месяце обещали выплатить. Сегодня говорят, что могут дать всем по 10 тысяч сомов, остальное — в конце месяца. Люди уже не верят. Ждем, когда все это дойдет до правительства», — сказал источник.

Аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев сказал изданию «Турмуш», что местная райадминистрация встретилась с рабочими — они им заявили, что не получали зарплату около 6 месяцев.

«Мы сейчас ожидаем представителей Министерства транспорта и дорог, которые уже едут. Также мы ждём и представителей компании «Лонг Хай», которые на днях получили от минтранса денежные средства, но так и не выплатили строителям дороги зарплаты», — сказал аким.

В пресс-службе минтранса подтвердили журналисту Kloop.kg, что ведомство перечислило китайской компании «Лонг Хай» средства на строительство трассы после долгого перерыва в финансировании — проект был заморожен в 2017 году из-за нехватки средств.

Строительство трассы Балыкчы — Корумду началось еще в ноябре 2015 года. Тендер выиграла китайская компания «Лонг Хай». Финансирование проекта идет за счет бюджетных средств.

Протяженность трассы составляет 104 километра, она огибает весь северный берег озера Иссык-Куль. Трассу планировали реконструировать к началу Вторых всемирных игр кочевников — к сентябрю 2016 года, но она до сих пор не доделана из-за нехватки средств.

Еще в апреле 2016 года Сооронбай Жээнбеков, возглавлявший на тот момент правительство, заявил, что деньги на завершение работ выделят из средств от продажи мобильного оператора «Мегаком». Однако компания до сих пор не продана.

Жээнбеков тогда также сказал, что расторжение договора с компанией-подрядчиком обойдется государству в 2,5 млрд сомов.

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