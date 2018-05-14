Кулматова уволили с поста главы таможенной службы

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уволил главу таможенной службы Кубанычбека Кулматова. Это произошло после того, как Кулматова вызвали на допрос в ГКНБ об освоении гранта от китайской компании TBEA на строительство школы в Бишкеке.

В пресс-службе правительства сообщили, что Кулматова освободили от должности 14 мая. Причины этого решения неизвестны. На должность главы таможни назначали Алмаза Онолбекова.

Сам Кулматов сказал изданию КNEWS, что написал заявление по собственному желанию «из-за несогласия с некоторыми условиями», но не пояснил, из-за каких именно условий.

«Меня радует то, что мы успели сделать все, что планировали. Практический план действий, пошаговая стратегия в таможне есть. Главное – те успехи, что мы достигли за 4 месяца, дают веру в то, что методологически таможня готова», — сказал бывший глава таможни.

Кулматов возглавил таможенную службу в декабре 2017 года, до этого он был главой Российско-кыргызского фонда развития, а еще раньше — мэром Бишкека.

Его увольнение произошло на фоне допроса в Госкомитете нацбезопасности — 11 мая Кулматова допросили об освоении гранта китайской компании TBEA на строительство школы в жилмассиве Калыс-Ордо. Во время строительства Кулматов был мэром Бишкека.

Кыргызстан получил грант в $20,3 млн долларов от китайской компании вместе с кредитом в $386 млн, которые потратили на модернизацию ТЭЦ Бишкека.

По данным Нацэнергохолдинга, грантовые деньги потратили на строительство школы за $2 млн и на другие проекты энергоотрасли, например, строительство Кара-Кечинской ТЭС за $3 млн и обслуживание линии электропередач «Датка-Кемин» за $1 млн.

Чиновники Госкомитета промышленности утверждают, что китайская компания сама решала, на что потратить грант, и определяла стоимость покупок условно. Детальных документов о том, как тратились грантовые деньги, нет.

Общественное внимание к TBEA и модернизации ТЭЦ Бишкека связано с результатами проверки парламентской комиссии, которая расследовала траты кредитных средств после аварии на ТЭЦ в конце января 2018 года.

Депутаты выяснили, что при подписании соглашения с китайской компанией TBEA была коррупция, а в министерстве юстиции утверждает, что соглашение не соответствует международным договорам.

По мнению депутатской комиссии, основные причины аварии — это политизированность энергетической отрасли, нехватка кадров, старое оборудование и назначения по родственным связям. Депутаты также назвали стоимость модернизации «завышенной».

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