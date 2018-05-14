Салтанат Сеитова и медвежонок в нелегальном зоопарке Бакиева. Скриншот из фильма Die Retter der Schneeleoparden

После побега экс-президента Бакиева из Кыргызстана в его Джалал-Абадской резиденции нашли целый зоопарк редких животных. Директор Каракольского зоопарка Салтанат Сеитова отправилась туда, чтобы спасти зверей от голодной смерти. И успела это сделать — за одну ночь до начала этнического конфликта на юге.

История записана Александрой Титовой со слов Салтанат Сеитовой, которая, несмотря на опасность, восемь лет назад поехала на юг Кыргызстана с маленькими детьми на руках — чтобы спасти животных, привезенных контрабандой в усадьбу Курманбека Бакиева.

В 2010 году режим президента Бакиева пал после апрельских волнений в центре Бишкека, которые переросли в кровопролитный захват Белого дома. Более 80 человек тогда погибли в столкновениях, раненых было больше тысячи. Новые власти назвали этот день «Апрельской революцией».

Бакиев бежал на свою малую родину в Джалал-Абад, где у него была своя резиденция. Позже он выехал оттуда в Казахстан, а потом получил политическое убежище в Беларуси, где и проживает по сей день.

В мае дом Бакиевых заняли сотрудники прокуратуры — они же первыми и обнаружили множество экзотических животных в брошенной усадьбе.

Краснокнижный зверинец беглого президента

После смены власти, в начале мая 2010 года, Агентство охраны окружающей среды обратилось за помощью в общественную организацию НАБУ, которая тогда спонсировала Каракольский зоопарк. Государственные экологи сообщили, что в резиденции экс-президента Бакиева в джалал-абадском селе Тейит обнаружили краснокнижных животных. Они спрашивали, что с ними делать, потому что животные были истощены от голода и умирали.

«Насколько я поняла, около месяца туда не могли попасть люди, потому что там все было захвачено — я не знаю точно, кем, но попасть туда не могли. Потом, когда туда попали сотрудники правоохранительных органов, они нашли животных, в том числе и барсов», — вспоминает директор Каракольского зоопарка Салтанат Сеитова. Тогда зоопарк поддерживала немецкая организация по спасению краснокнижных животных НАБУ. Ее директор Торстен Хардер не мог допустить гибели барсов и командировал в дом Бакиева Сеитову. Тогда она уже была директором Каракольского зоопарка — с ветеринарным образованием, 10-летним стажем и огромной любовью к животным. Салтанат Сеитова

«Первое, что я почувствовала — это шок. Сказали, что их там много — в том числе были барсы, медведи, волки и другие краснокнижные животные. А у меня на руках маленькие дети», — говорит Сеитова.

Ее дочке было всего три месяца, а сыну 10 лет. Несмотря на опасность в послереволюционное время, без всякой охраны Сеитова отправилась в Джалал-Абадскую область. Детей она взяла с собой, не в силах даже думать о том, что может случиться с животными, оставшимися без присмотра.

Первое, что Салтанат увидела, приехав в Джалал-Абадский дом Бакиева — это огромные ворота, за которыми совсем не было видно, что находится внутри. Участок был большим — не меньше четырех гектаров.

Фрагмент из немецкого документального фильма Die Retter der Schneeleoparden, который рассказывает в том числе и о спасении животных из зоопарка Бакиева

У дома ветврача встретили сотрудники прокуратуры. Они завели Сеитову внутрь, где она увидела большой роскошный особняк, бассейн с лебедями, а на заднем дворе, рядом с баней — маленькие клетки с животными.

Смотрителем у зверей был житель того же села, у которого не было ветеринарного образования — он просто кормил животных и убирался в их клетках. Он рассказал Салтанат, что животные голодают уже больше месяца. Деньги на корм перестали высылать, и он подкармливал их, чем придется. Но этого им, конечно, не хватало.

«Я сразу стала осматривать животных. К сожалению, когда я приехала, два барса уже умерли — это были две самки. Их тела мы отправили в лабораторию, и специалисты сообщили, что, помимо истощения от голода, у них было воспаление легких», — с грустью вспоминает Салтанат.

Рядом нашли третьего барса, самца. Он был еще живой. Его держали в маленькой клетке два на три метра — как вольер для собаки. Для крупного хищника семейства кошачьих этого невероятно мало.

«У него тоже было воспаление легких. Но не подумайте, что это от холода — в Джалал-Абаде же тепло. На это есть много причин — например, неправильное содержание. Может быть, питание было плохое. Мы же не знаем, чем его кормили до этого. Возможно, он вел малоподвижный образ жизни, возможно, все барсы были не привитые», — говорит Сеитова.

Помимо барсов, у дома беглого президента нашли двух медвежат примерно по полгода, двух страусов (самец умер еще до приезда ветврача), пару волков, лебедей, косулю, сурка и множество хищных птиц.

Смотритель нелегального зоопарка рассказал Салтанат, что в президентский дом несколько раз привозили рысей, но они каждый раз погибали, как и многие другие животные, которые туда попадали. Точно неизвестно, сколько их было всего.

«Если это был президент, то что ему стоило любому браконьеру или охотнику сказать привезти кого-нибудь?» — объясняет Сеитова.

Салтанат Сеитова наливает воду барсу из зоопарка Бакиева. Скриншот из фильма Die Retter der Schneeleoparden

После осмотра животных стало ясно, что многие из них в отчаянном положении. поэтому фонд НАБУ выделил деньги, чтобы кормить животных пока их будут готовить к перевозке.

«Мне выслали деньги из Германии, и мы сразу же с сотрудниками [Агентства охраны окружающей среды] поехали на базар — купили корм. Я рассчитала пропорции на каждую особь и оставила деньги на время, пока для них подготовят ящики для перевозки. А сама занялась вывозом барса — его увозили экстренно на моей машине, сама я с детьми взяла другую машину и поехала следом», — рассказывает Салтанат.

У выжившего барса обнаружили ту же болезнь, что и у погибших особей, поэтому Сеитова сразу повезла его в Каракол, где для него построили отдельный вольер. Там его начали лечить, но через девять месяцев зверь все же умер.

«Его легкое постепенно отказывало, хотя мы делали все, что было можно. Уже тогда он жил с одним легким, которое позже тоже стало отторгаться. Возможно, барсы подхватили какую-то инфекцию. Перед смертью он набрал вес и выглядел совсем здоровым. Но…», — слова Салтанат обрываются, она смотрит в окно и опускает глаза.

Спустя восемь лет она все еще грустит по этой утрате.

«Не то, что животных, людей бы спасти»

Снежного барса вывезли сразу, а остальных животных решили увезти через месяц — нужно было подождать, пока сделают ящики для перевозки и вольеры для содержания. Но оказалось, что этого времени у них нет.

Через пару недель Сеитовой позвонили из Джалал-Абада — среди охранявших дом Бакиева силовиков прошел слух, что на юге вот-вот могут начаться беспорядки. «Если за эти два-три дня вы не вывезете остальных, то потом здесь не то что животных, людей бы найти и спасти», — сказали ей по телефону.

Она снова взяла детей и выехала из Каракола в Джалал-Абад. В этот раз она была уже не одна, вместе с ней поехали еще пять человек: два водителя, два сотрудника зоопарка и немецкий журналист, который снимал документальный фильм про спасение зверей.

Спустя 10 часов вся компания была уже в селе Тейит, и коллеги Сеитовой сажали в ящики птиц и волков.

С медведями было сложнее — они боялись людей, а люди боялись их, поэтому медвежата сидели в клетках на цепях. Маленькая хрупкая Салтанат сама сняла с медведей цепи.

Как вывозили животных из нелегального зоопарка. Фрагмент из фильма Die Retter der Schneeleoparden

Июньским вечером Сеитова с коллегами погрузила последних животных в грузовик и выехала на Иссык-Куль. Утром, еще в дороге, она узнала, что на юге начался этнический конфликт, в котором по официальным данным погибло больше 400 человек.

«В дороге было так спокойно, что никто из нас и подумать не мог, что рано утром начнется резня в Оше. Мы тогда еще до Иссык-Куля доехать не успели. Конечно, после того звонка, я думала, что что-то будет, но чтобы так жестоко…», — вспоминает она.

По пути в зоопарк они останавливались только раз — в Бишкеке Салтанат заехала к родителям, взять сменную одежду для маленькой дочки. Всего они пробыли в дороге 20 часов. Все это время она переживала за животных — им столько времени пришлось провести в ящиках.

«Только сейчас я понимаю, что риск был большой. Но тогда я не чувствовала страха, мне нужно было только успеть», — говорит Сеитова.

Как спасенные животные жили в Каракольском зоопарке. Фрагмент из фильма Die Retter der Schneeleoparden

Что стало с животными?

Всех птиц отправили в реабилитационный центр НАБУ в селе Ананьево. Коршуна, стервятника и беркута выпустили на свободу после того, как они прошли реабилитацию. Все птицы были когда-то пойманы уже взрослыми, и они не забыли, как это — жить на воле. Поэтому за их жизнь Сеитова не переживала — они сами могли о себе позаботиться.

Множество других привезенных из усадьбы Бакиева животных выходили прямо в зоопарке — там они прожили до глубокой старости и многих из них уже нет в живых.

Медвежата, которых Салтанат не побоялась освободить собственными руками, два года прожили в Каракольском зоопарке. Потом их отправили в зоопарк Алматы — в Караколе было уже около шести своих медведей.

В 2015 году из Алматы в Каракол привезли Умку — дочку тех самых медведей, которых Сеитова вывезла из резиденции Бакиева.