Президент уволил Манаса Арабаева — его обвиняли в «давлении на судей»

Сооронбай Жээнбеков 15 мая уволил Манаса Арабаева с должности завотделом судебной реформы и законности аппарата президента. Ранее Арабаева обвинили в том, что он оказывает давление на решение судей.

Указ об увольнении Арабаева вышел на сайте президента Кыргызстана.

Ранее комитет защиты свободы слова обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой проверить информацию о давлении на судей со стороны Манаса Арабаева и Алмаза Маткасымова. В своем обращении они потребовали публично рассмотреть обвинения и уволить их с должностей.

Алмаз Маткасымов никогда не числился среди сотрудников администрации президента, хотя в СМИ его называли «заместителем» Арабаева и «серым кардиналом», указывая на близкие связи с советником Атамбаева Икрамжаном Илмияновым.

Глава правозащитной организации «Адилет» Чолпон Джакупова также написала обращение в генпрокуратуру для того, чтобы та провела проверку. Она рассказала Kloop.kg, что за ее многолетнюю практику впервые бывший судья открыто заявил о вмешательстве и давлении со стороны администрации президента.

Арабаева в давлении на решение судей обвинила Максуда Оморова. На своей странице в фейсбуке она написала, что ее дочь Гульчехру Оморову уволили с должности судьи из-за неисполнения «указов Белого дома».

Она заявляет, что указания из администрации президента курируют некие Алмаз и Манас. Пост Оморовой вызвал общественный резонанс — правозащитники и парламентарии потребовали разобраться с давлением на судей.

О давлении Арабаева и Маткасымова на суды в 2016 году также говорил депутат Канатбек Исаев. По его словам, «все решается по звонку Манаса и его заместителя Алмаза». Тогда в администрации президента эту информацию опровергли.

На должность завотделом судебной реформы и законности Арабаева в феврале 2015 года назначил Алмазбек Атамбаев, бывший тогда президентом Кыргызстана. До этого Арабаев работал экспертом в том же отделе.

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