«Демократия мууну» – 2018: Результаты третьего отборочного круга

Команды партий «Демократ», «Бир Бол», «Замандаш» и «Өнүгүү» вышли в полуфинал второго сезона молодежных политических дебатов “Демократия Мууну”, где сразятся между собой за путевку в решающую игру.

Партнерский проект «Международного Республиканского Института» (IRI), Международной Образовательной Дебатной Ассоциации в Центральной Азии (IDEA CA) и Kloop.kg, при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Третий и завершающий круг отборочного раунда «Демократия мууну» между молодыми политическими лидерами посвятили правам человека в Кыргызстане.

«Ата Журт» vs. «Демократ»

Победитель: «Демократ»

«Ата-журтовцы» и «демократы» открывали третий отборочный круг своей игрой и предлагали свои механизмы по созданию условий для работы независимых СМИ.

Игру между представителями двух партий судили два эксперта по теме — журналист и радиоведущий Сабыр Абдымомунов и медиа-эксперт Жылдызбек Калыгулов. А также эксперт по дебатным технологиям Айбек Патиев.

Абдымомунов и Калыгулов оценивали выступления команд по следующим критериям: знание темы и подготовка к игре, эффективность предложенного механизма регулирования фармацевтической деятельности, и командная работа.

Патиев ставил оценки по следующим критериям: аргументация, опровержение и презентация.

«Ата Журт» — 35 баллов.

«Демократ» — 35 баллов.

Помимо оценок судей, команды участвовали в пользовательском голосовании, которое длилось два дня — «демократы» оказались убедительнее для пользователей, и эта команда забрала 5 баллов в общий зачет (общий итог: 40 баллов).

«Ата Журт» — 35 баллов — 40 баллов «Демократ».

«Өнүгүү» vs. «Бүтүн Кыргызстан»

Победитель: «Өнүгүү»

Команды «Өнүгүү» и «Бүтүн Кыргызстан» предлагали механизмы по улучшению отбора кадров в судебной системе — одна из самых актуальных проблем с 2010 года, когда новая власть после свержения Курманбека Бакиева так или иначе пыталась каждый год провести судебную реформу.

Эту игру судили два эксперта по теме — правозащитница и председатель Наблюдательного совета за судебной системой Рита Карасартова и начальник управления по работе с законодательством Верховного суда Маргарита Сапиянова. А дебатные навыки и способности оценивал Айбек Патиев.

Карасартова и Сапиянова оценивали выступления команд по следующим критериям: знание темы и подготовка к игре, эффективность предложенного решения по повышению безопасности на дорогах, и командная работа.

Патиев ставил оценки по следующим критериям: аргументация, опровержение и презентация.

«Өнүгүү» — 34 балла.

«Бүтүн Кыргызстан» — 36 баллов.

В пользовательском голосовании на Kloop.kg победила команда партии «Өнүгүү» (+5 баллов в общему счету).

Итоговый счет: «Өнүгүү» 39 баллов — 36 баллов «Бүтүн Кыргызстан»

«Ак Шумкар» vs. «Замандаш»

Победитель: «Замандаш»

«Ак Шумкар» и «Замандаш» обсуждали близкую для обеих партий тему — улучшение правовой поддержки кыргызских мигрантов за рубежом.

Игру судили два эксперта по теме — представитель Госслужбы миграции при правительстве Айзат Туратбек кызы и глава общественного объединения «Арыш» Мааматкул Айдаралиев. А дебатные технологии оценивал Айбек Патиев.

Туратбек кызы и Айдаралиев оценивали выступления команда по следующим критериям: знание темы и подготовка к игре, эффективность предложенного механизма по развитию легпрома, и командная работа.

Патиев ставил оценки по следующим критериям: аргументация, опровержение и презентация.

«Ак Шумкар» — 31 балл.

«Замандаш» — 35 баллов.

В пользовательском голосовании на Kloop.kg победила команда партии «Замандаш».

Итоговый результат: «Ак Шумкар» 31 балл — 40 баллов «Замандаш»

«Бир Бол» vs. «Жашылдар»

Победитель: «Бир Бол»

Последняя пара второго круга отборочного раунда — «Бир Бол» и «Жашылдар» — предлагали свои механизмы для решения актуальной проблемы для Бишкека: эффективная работа института омбудсмена.

Игру судили два эксперта по теме — общественный активист Токтайым Уметалиева и советник Омбудсмена Эльвира Абельдиева, и третий эксперт — Айбек Патиев, который оценивал дебатные технологии.

Уметалиева и Абельдиева оценивали выступления команда по следующим критериям: знание темы и подготовка к игре, эффективность предложенного решения по защите атмосферного воздуха, и командная работа.

Патиев ставил оценки по следующим критериям: аргументация, опровержение и презентация.

«Бир Бол» — 41 балл.

«Жашылдар» — 26 баллов.

В пользовательском голосовании на Kloop.kg победила команда партии «Бир Бол».

Итоговый результат: «Бир Бол» 46 баллов — 26 баллов «Жашылдар»