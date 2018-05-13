В Тбилиси два дня продолжалась акция протеста — люди выступали против прошедшего накануне антинаркотического рейда. Во время протестов был задержан кандидат в президенты, лидер движения за декриминализацию употребления наркотиков Зураб Джапаридзе.
12 мая в столице Грузии, Тбилиси, на площади перед парламентом началась мирная акция протеста — сотни людей танцевали под клубную музыку и жгли разноцветные дымовые шашки.
По информации «Кавказского узла», в акции протеста против антинаркотических рейдов участвовали несколько сотен человек. «Интерфакс» сообщает о нескольких тысячах протестующих.
На акции были задержаны около 60 человек, в том числе лидер движения за декриминализацию употребления наркотиков Зураб Джапаридзе — осенью он намерен участвовать в выборах президента Грузии.
Позже задержанные были освобождены, но их ждет административное наказание.
Участники акции потребовали отправить в отставку премьер-министра Георгия Квирикашвили и главу МВД Георгию Гахария, которые, по их мнению, ответственны за проведенную накануне в двух популярных клубах Тбилиси спецоперацию.
В ночь на 13 мая демонстранты установили на площади свои палатки — утром их снесли полицейские. Участники акции назвали действия полиции провокацией, но не стали препятствовать правоохранительным органам и оказывать сопротивление.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал протестующих сесть за стол переговоров и решить вместе, как бороться с наркоторговлей. По его словам, требование отставки премьер-министра и министра МВД — «эмоциональные заявления».
«В связи с произошедшими ночью событиями, когда были задержаны наркореализаторы, мы слышим разные спекуляции, что якобы полицейская спецоперация нанесла удар по развитию ночной экономики, удар по клубной музыке. Мы с этим категорически не согласны», — сказал он.
Рейды против наркотиков
В ночь на 12 мая в двух популярных среди туристов ночных клубах «Басиани» и «Галери» провели антинаркотические рейды.
Полиция утверждает, что рейд прошел в рамках расследования «фактов трагической гибели молодых людей» от передозировки. Очевидцы говорят, что полицейские вели себя агрессивно и применяли силу по отношению к посетителям клубов.
Тогда полиция задержала восемь человек, которых обвинили в реализации наркотиков.
МВД Грузии утверждает, что три месяца проводило расследование, чтобы выявить наркодилеров в «Басиани» и «Галери» .
«В последнее время мы стали свидетелями смерти нескольких молодых людей, которые приняли наркотик именно в этих клубах. Сотрудники МВД в течение последних трех месяцев вели интенсивное наблюдение в ночных клубах Тбилиси, в том числе “Басиани” и “Галери”. На основании судебного решения сотрудниками МВД в этих клубах были произведены контрольные закупки наркотиков», — сообщили в МВД.
За несколько дней до операции премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что власти будут жестче относиться к реализаторам наркотиков.
Отношение грузинских властей к потребителям наркотиков более мягкое — в ноябре 2017 года в Грузии упразднили уголовное наказание за употребление и хранение небольших доз марихуаны, сочтя его нарушающим право людей самостоятельно выбирать вид отдыха.Марихуана была декриминализована благодаря иску члена партии «Гирчи» Гиви Шанидзе — ее лидером является задержанный на акции протеста Зураб Джапаридзе.
Гражданам разрешается иметь для личного пользования пять граммов высушенной марихуаны и до 10 граммов сырой.
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