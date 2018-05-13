В Тбилиси два дня продолжалась акция протеста — люди выступали против прошедшего накануне антинаркотического рейда. Во время протестов был задержан кандидат в президенты, лидер движения за декриминализацию употребления наркотиков Зураб Джапаридзе.

12 мая в столице Грузии, Тбилиси, на площади перед парламентом началась мирная акция протеста — сотни людей танцевали под клубную музыку и жгли разноцветные дымовые шашки.

По информации «Кавказского узла», в акции протеста против антинаркотических рейдов участвовали несколько сотен человек. «Интерфакс» сообщает о нескольких тысячах протестующих.

На акции были задержаны около 60 человек, в том числе лидер движения за декриминализацию употребления наркотиков Зураб Джапаридзе — осенью он намерен участвовать в выборах президента Грузии.

Позже задержанные были освобождены, но их ждет административное наказание.

Участники акции потребовали отправить в отставку премьер-министра Георгия Квирикашвили и главу МВД Георгию Гахария, которые, по их мнению, ответственны за проведенную накануне в двух популярных клубах Тбилиси спецоперацию.

В ночь на 13 мая демонстранты установили на площади свои палатки — утром их снесли полицейские. Участники акции назвали действия полиции провокацией, но не стали препятствовать правоохранительным органам и оказывать сопротивление.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал протестующих сесть за стол переговоров и решить вместе, как бороться с наркоторговлей. По его словам, требование отставки премьер-министра и министра МВД — «эмоциональные заявления».

«В связи с произошедшими ночью событиями, когда были задержаны наркореализаторы, мы слышим разные спекуляции, что якобы полицейская спецоперация нанесла удар по развитию ночной экономики, удар по клубной музыке. Мы с этим категорически не согласны», — сказал он.