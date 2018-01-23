Оперативники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) провели ночью 21 января спецоперацию в бишкекском клубе «Гараж 312». Они нашли там наркотики и задержали несколько десятков человек по подозрению в их распространении — включая администрацию клуба. Что говорят очевидцы о той ночи?
По словам очевидцев, с которыми удалось поговорить корреспондентке Kloop.kg, отряд СБНОН примерно из десяти человек нагрянул в ночной клуб около 01:20 ночи.
Сначала оперативники запустили в здание собак-ищеек, но те ничего не нашли. Тогда правоохранители приказали всем присутствующим не двигаться и оставаться на своих местах, чтобы провести обыск самостоятельно. Несколько человек в камуфляже и с автоматами забежали на второй этаж, и заставили всех мужчин лечь на пол и держать руки за головами.
«Так мы пролежали минут 20. После этого нас стали досматривать и отправили в туалет, потом нам заявили, что отправят в наркологию. […] Они не предоставили своих документов и постоянно орали нам “не препятствовать обыску”. Мне постоянно твердили, что я не в адеквате! А я в тот вечер даже не пил», — рассказывает один из посетителей клуба на условиях анонимности. Позже его отправили на экспертизу в наркологию.
По словам одного из сотрудников клуба, который также попросил не называть его имени, после обыска кто-то из его коллег пожаловался, что у него из кармана пропали деньги — пять тысяч сомов.
«[Оперативники] искали так, будто знали, где и что лежит. Закончив обыск, они всех забрали в участок. Больше половины гостей клуба отправили в наркологию. […] В эту же ночь многих отпустили. Меня задерживать не стали», — вспоминает он.
Посетитель клуба, задержанный в ту ночь, утверждает, что всего в клубе задержали около 60 человек, четверо из них — девушки. Их продержали в милицейском автобусе около 40 минут и повезли в наркологию.
«Я просил дать мне дойти до машины, чтобы взять паспорт и куртку, так как был в одной футболке. Я не пил ничего и собирался ехать на своей машине, но на эту мою просьбу ответили отказом. […] Мой друг не хотел ехать в наркологию, так как сильно устал тогда. Ему предложили за 1000 сомов отпустить его. Другой друг сказал, что с него просили тоже. […] Ему пригрозили, что он выпил алкоголь, и что его могут оставить в участке на трое суток», — рассказывает клиент «Гаража 312».
По его словам, в наркологии каждого из задержанных оперативники держали за руку «как зеков». Всем раздали баночки, чтобы они сдали мочу на анализ. Тех, у кого экспертиза не показала содержания наркотиков в крови, отпускали.
«Мы с друзьями не сопротивлялись во время задержания. Мы только не отвечали на вопросы [оперативников], так как не видели их документов. Бесило, что они постоянно говорили про чистосердечное [признание] — зачем это? Ведь, если даже принимал, за это статьи нет», — говорит посетитель клуба.
В МВД утверждают, что ведущий клуба «проводил агитацию употребления спиртных напитков и наркотических средств среди посетителей клуба». Сотрудник и посетитель «Гаража 312», с которыми удалось поговорить корреспондентке Kloop.kg, отрицают это. Они говорят, что в ту ночь в клубе была вечеринка на тему горнолыжного спорта, а за день до этого там проводилась акция против наркотиков.
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Посетитель «Гаража» считает, что в клубе никто не продавал наркотики.
«Сколько я там был — а это около года — в основном проносят с собой посетители, но чтобы администрация чем-то таким занималась? Да ничего подобного!» — утверждает он.
Что говорят в МВД?
В Министерстве внутренних дел Кыргызстана заявили, что 21 января его сотрудники проводили в клубе «Гараж 312» спецоперацию по борьбе с незаконным сбытом наркотиков.
По официальной версии министерства, милиция долго проверяла оперативную информацию о том, что сотрудники клуба распространяют наркотики среди посетителей и позволяют им принимать их в туалете клуба. В МВД утверждают, что арт-ведущий клуба под псевдонимом «Миша-оргазм» «привлек своих коллег по клубу» к продаже наркотиков.
По информации МВД, оперативники обнаружили во время обыска гашиш, синтетические наркотики и множество приспособлений для их приема. Они задержали владельца клуба и четверых сотрудников, у которых нашли «наркотические средства и психотропные вещества». У одного из посетителей милиционеры также обнаружили 4,7 граммов гашиша.
Еще 32 задержанных, по словам МВД, «в профилактических целях» отправили Республиканский центр наркологии для проведения экспертизы на употребление наркотиков. У четверых из них нашли признаки наркотического опьянения.
После обыска в клубе, следователи возбудили уголовное дело по статьям об «изготовлении и сбыте наркотиков» и «организации и содержании притона для потребления наркотиков». Владельца, ведущего и двух барменов водворили на два месяца в СИЗО. В МВД пытаются установить, кто еще был причастен к распространению наркотиков, попавших в клуб.
Администрация клуба не комментирует произошедшее. Один из бывших сотрудников клуба на условиях анонимности говорит, что всем работникам «Гаража 312» руководство запретило рассказывать кому-либо о том, что произошло в клубе 21 января.