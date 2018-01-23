Оперативники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) провели ночью 21 января спецоперацию в бишкекском клубе «Гараж 312». Они нашли там наркотики и задержали несколько десятков человек по подозрению в их распространении — включая администрацию клуба. Что говорят очевидцы о той ночи?

По словам очевидцев, с которыми удалось поговорить корреспондентке Kloop.kg, отряд СБНОН примерно из десяти человек нагрянул в ночной клуб около 01:20 ночи.

Сначала оперативники запустили в здание собак-ищеек, но те ничего не нашли. Тогда правоохранители приказали всем присутствующим не двигаться и оставаться на своих местах, чтобы провести обыск самостоятельно. Несколько человек в камуфляже и с автоматами забежали на второй этаж, и заставили всех мужчин лечь на пол и держать руки за головами.

Видео очевидца

«Так мы пролежали минут 20. После этого нас стали досматривать и отправили в туалет, потом нам заявили, что отправят в наркологию. […] Они не предоставили своих документов и постоянно орали нам “не препятствовать обыску”. Мне постоянно твердили, что я не в адеквате! А я в тот вечер даже не пил», — рассказывает один из посетителей клуба на условиях анонимности. Позже его отправили на экспертизу в наркологию.

По словам одного из сотрудников клуба, который также попросил не называть его имени, после обыска кто-то из его коллег пожаловался, что у него из кармана пропали деньги — пять тысяч сомов.

«[Оперативники] искали так, будто знали, где и что лежит. Закончив обыск, они всех забрали в участок. Больше половины гостей клуба отправили в наркологию. […] В эту же ночь многих отпустили. Меня задерживать не стали», — вспоминает он.