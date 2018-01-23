Преподавателя консерватории временно отстранили от работы из-за скандала с порнороликом

Министерство культуры временно отстранило от работы старшего преподавателя Кыргызской национальной консерватории Марину Шипулину из-за опубликованного порноролика якобы с ее участием. В консерватории проводится внутреннее расследование, а сама Шипулина назвала ролик «клеветой» и «местью» бывшего сожителя.

В Минкультуры сообщили, что преподавателя отстранили от работы на время внутреннего расследования. Причиной проверки стал опубликованный порноролик якобы с ее участием.

Сама Шипулина заявила, что уже обратилась в милицию с заявлением на своего бывшего сожителя. По ее словам, именно он распространил видеоролик с якобы ее участием среди студентов и преподавателей консерватории, а также среди ее родственников.

«Да, девушка из видео действительно на меня похожа, но это не я. Видимо этот человек воспользовался специальными программами, чтобы сделать девушку на видео похожей на меня», — заявила Шипулина.

Женщина утверждает, что видео начали распространять через мессенджер WhatsApp в начале января, однако до этого ее бывший парень уже неоднократно шантажировал ее видеороликом, чтобы она вернулась к нему.

«Я до последнего не хотела обращаться в милицию и к общественности. Но сейчас меня просто оклеветали и опорочили мою честь и достоинство. Я прошу привлечь этого человека к ответственности», — сказала Шипулина.

Некоторые СМИ также получили электронные письма, в которых говорится, что Шипулина «любит снимать домашнее порно».

«Руководство национальной консерватории, министр культуры, министр образования, вице-премьер министр, все пытаются замалчивать увлечение декана, чтобы не было скандала со стороны родителей студентов, чтобы родители узнав о том, что декан вокально-хорового факультета Марина Шипулина любит и разрешает себя снимать на домашнее порно видео», — приводит слова в тексте издание “Kaktus.Media”.

Согласно Кодексу о проступках за распространение и сбыт порнографических материалов грозит штраф от 30 до 60 тысяч сомов.