Замглавы ГУОБДД: Милиционеры имеют право подать в суд из-за оскорбления чести и достоинства

Замглавы ГУОБДД Ыманалы Саркулов заявил, что милиционеры могут обратиться в суд в защиту своей чести и достоинства из-за публикации фото или видео с ними без их разрешения. Ранее он заявлял, что закон запрещает публиковать видео с патрульными милиционерами без разрешения.

Саркулов заявил в интервью журналисту издания «Спутник», что у сотрудников милиции есть гражданское право подать в суд на человека, который заснял милиционера в «непристойном виде».

«Никаких изменений в законодательство вноситься не будет. Я в тот раз напомнил, что сотрудник, как и любой другой гражданин, имеет право обратиться в суд, если в интернете разместят фото или видео с его участием, где он будет представлен в непристойном виде», — заявил Саркулов.

Он сослался на статьи Гражданского кодекса «Защита личных неимущественных прав», «Защита чести и достоинства», а также «Право на собственное изображение».

«Если, например, муж заснял жену в непристойном виде, супруга имеет право подать на него в суд. Закон дает на это право любому гражданину, в том числе правоохранителю. Да, милиционер — публичная личность. Пусть снимают его на видео, но для публикации требуется его разрешение», — подчеркнул Саркулов.

Он добавил, что если на опубликованных очевидцами фото или видео, будет показано нарушение закона милиционером, то ГУОБДД начнет проверку.

Юрист Эдиль Эралиев в разговоре с журналистом Kloop.kg сказал, что милиционеры могут подать в суд из-за фото или видео, однако граждане не должны согласовывать с ГУОБДД свои материалы перед публикацией.

19 января на пресс-конференции Саркулов заявил, что закон запрещает публиковать видео с сотрудниками милиции без их разрешения.

После этого дорожные активисты из сообщества «Сафари» заявили, что слова замглавы ГУОБДД противоречат 33 статье Конституции, которая гласит, что «каждый имеет право распространять информацию устно, письменно или иными способами».

Они призвали граждан, солидарных с ними, написать коллективное заявление на Саркулова в Генпрокуратуру.

Критика со стороны Исакова

Заявление Саркулова прозвучало после того, как премьер-министр Сапар Исаков заявил, что активисты «издеваются» над сотрудниками ГУОБДД, снимая их на камеру и выкладывая видео в интернет.

«Я увидел печальную картину. Сотрудник ГАИ останавливает водителя автомашины, а он начинает его снимать на камеру, они над ним просто измываются. […] Они начали измываться над ним (сотрудником ГАИ), над представителем власти по полной программе, и он, бедный, ничего не смог сказать, просто ушел», — сказал Исаков.

Исакова возмутило видео, в котором сотрудник ГУОБДД заявил водителю, что тот не пропустил пешехода, и в то же время, к участникам разговора подошел сам пешеход, который заявил, что водитель нарушал правила.

Спустя несколько дней активист Болот Ибрагимов записал видеоответ для Исакова, в котором он объяснил, что именно произошло в видеоролике и сказал, что премьер-министр ввел общественность в заблуждение. Активист добавил, что с их стороны издевательств по отношению к сотруднику ГУОБДД не было.