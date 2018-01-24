Бишкек: Власти ищут инвесторов для строительства нового здания городской больницы №1

Министерство здравоохранения ищет инвесторов для строительства нового здания больницы №1 в Бишкеке. Существующее здание больницы снесут из-за того, что оно находится «в аварийном состоянии».

Премьер-министр Сапар Исаков поручил министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву и Агентству по продвижению и защите инвестиций найти инвесторов для строительства нового здания больницы №1 в Бишкеке.

Пресс-секретарь Минздрава Елена Баялинова сообщила журналисту Kloop.kg, что здание хотят снести, потому что оно находится в «запущенном, практически аварийном состоянии».

По ее словам, в новом здании городской больницы увеличится количество мест, она будет вмещать 400-500 пациентов.

«Это должна быть стандартная больница. На сегодняшний день ни в одном здании не было ремонта и не только в здании, а также не ремонтировались канализация, теплосети, вода», — сказала Баялинова.

ДОБРЫЕ НОВОСТИВ Бишкеке будет построено новое здание городской больницы №1 и у неё, возможно, будет новый статус "бишк… Publicerat av Elena Bayalinova den 23 januari 2018

Здание городской больницы №1 в Бишкеке было построено в 30-х годах прошлого века чешским кооперативом «Интергельпо». Она задумывалась как стационар экстренной хирургической помощи, но со временем стала многопрофильной больницей.

Рядом с городской больницей №1 в ноябре 2017 года построили здание новой больницы. Клиника оснащена современным оборудованием по линии кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии и гастроэнтерологии. Открытие больницы планируется в ближайшее время.

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