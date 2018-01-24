В спецбатальоне МВД «Шумкар» обнаружили хищения на 1,8 млн сомов

Служба собственной безопасности МВД и Генпрокуратура выявили факт незаконной выплаты сотрудникам спецподразделения «Шумкар» отпускных на сумму 1,8 млн сомов.

Пресс-служба МВД сообщила, что сотрудники ошского отделения «Шумкара» незаконно получили отпускные в период с января 2016 года по декабрь 2017 года. Всего они незаконно присвоили 1 827 200 сомов.

По итогам внутреннего расследования уволили двоих сотрудников финансовой службы по «отрицательным мотивам». Заместителя подразделения, в котором работали обвиняемые в хищениях, освободили от занимаемой должности, а командиру вынесли дисциплинарное наказание.

Генпрокуратура даст юридическую оценку действиям сотрудников спецподразделения.

Это уже не первый случай хищения денег в полку «Шумкар». В декабре прошлого года ГКНБ и МВД обнаружили незаконное присвоение 850 тысяч сомов. Тогда несколько сотрудников уволили из рядов правоохранительных органов, а некоторых начальников освободили от занимаемых должностей.

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