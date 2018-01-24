Минобраз: В случае сильных холодов школы и детсады приостановят работу

Минобразования сообщило, что приостановит учебный процесс в школах и детсадах по стране, если там будет холодно. Директоры школ и детсадов должны каждый день измерять температуру.

Министерство образования и науки Кыргызстана сообщило, что в случае наступления сильных холодов, в школах и детсадах приостановят учебный процесс.

Ведомство поручило директорам школ и детских садов ежедневно измерять температуру и информировать об этом Минобразования.

Решение о приостановлении учебного процесса в школа и детсадах будет приниматься на основе предписаний от Департамента профилактики заболеваний.

23 января Министерство чрезвычайных ситуаций распространило информацию о резком понижении температуры. В некоторых районах республики холода сохранятся до 30 января, в отдельных районах страны морозы достигнут -40 градусов.

«Такая аномально холодная погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб», — говорится в сообщении МЧС.