Руководство МВД опровергло обвинения в «крышевании» рынка угнанных автомобилей

Министерство внутренних дел опровергло обвинения, опубликованные якобы Арсланбеком Тойдиевым о том, что руководство госоргана «покрывает» рынок сбыта краденных автомобилей. Заявление от имени Тойдиева опубликовали в фейсбуке.

Реакция МВД на сообщение о якобы покрывательстве рынка сбыта угнанных автомобилей появилась спустя день после публикации сообщения от Тойдиева.

Пресс-служба МВД сообщила, что распространяемая в интернете информация «не соответствует действительности».

«Подобные материалы больше всего нацелены на нанесение вреда имиджу органов внутренних дел. Неизвестно чего добивается распространивший такие сведения человек, способный на подобные лживые, нелогичные и откровенно глупые измышления», — говорится в заявлении МВД.

В ведомстве добавили, что на связь с милиционерами вышел сам Арсланбек Тойдиев, который опроверг свою причастность к публикации сообщения.

«Я официально заявляю, что не имею никакого отношения к данной статье, которая была ранее опубликована на этом сайте. Если кто-то хочет свести счеты с кем-то, то не надо впутывать меня в свои грязные игры и порочить мое имя!» — приводит слова Тойдиева МВД.

Обвинения в адрес руководства МВД

Сообщение о том, что руководство МВД имеет отношение к рынку сбыта угнанных в России и странах СНГ автомобилей, появилось на странице публичной группы «Компромат КГ» 23 января. Его опубликовал Адис Джумгалов.

Сообщение с таким же содержанием опубликовали на форуме «Дизель», однако на следующий день тема была закрыта модератором.

В тексте, опубликованном от имени якобы Арсланбека Тойдиева, говорится, что в случае его гибели, виновников следует искать среди руководства МВД Кыргызстана.

«С полной ответственностью заявляю, что заместитель министра Данияр Абдыкаров и его подчиненные из числа руководителей органов внутренних дел заинтересованы в моей ликвидации», — говорится в публикации.

Также написавший утверждает, что его жизни угрожает опасность из-за того, что он — «носитель неудобной для руководства МВД информации». По словам автора, замначальника МВД Данияр Абдыкаров и замначальника ГУВД Бишкека Мирлан Мухтаров хотят «прибрать к рукам» рынок сбыта угнанных автомобилей.

«Эти лица просто делят рынок, заменяя одну группировку, занимающуюся угоном и легализацией автомобилей, другой. Уже сейчас на авторынке работает одна новая группа, которая “монополизировала” эту сферу», — говорится в обращении.

В конце сообщения автор обращается к президенту Сооронбаю Жээнбекову, как к гаранту Конституции и выражает свою готовность к сотрудничеству со следствием.

Задержание угонщиков элитных автомобилей

Пресс-служба МВД 20 января сообщила о задержании преступной группировки, которая занималась продажей и легализацией угнанных автомобилей класса люкс.

По данным МВД, группировке, которая состояла из граждан России и Кыргызстана, помогали сотрудники госорганов при перегоне машин на границе с Кыргызстаном. А легализаций угнанных машин, по мнению МВД, занимались сотрудники Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при Государственной регистрационной службе.

Оперативники нашли 47 угнанных дорогих иномарок.

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