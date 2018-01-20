МВД завело уголовные дела по факту продажи и легализации угнанных в России автомобилей

По информации МВД, иномарки и грузовые авто угоняли в России, привозили в Кыргызстан и незаконно легализовали, после чего продавали. К уголовной ответственности привлечены 19 человек – в том числе сотрудники Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС.

По информации оперативников, преступная группировка, состоящая из уроженцев России и Кыргызстана, угоняла автомобили в России и незаконно вывозила их на территорию Казахстана.

Там, при поддержке казахских ОПГ, автомобили перегонялись до границы с Кыргызстаном, которую пересекали при содействии сотрудников государственных органов.

Угнанным машинам меняли идентификационный номер рамы, кузова (VIN) и двигателя, после чего оформляли и ставили на учет в регистрационных органах.

Следователи считают, что легализацией угнанных машин занимались сотрудники Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при Государственной регистрационной службе.

Они и еще 17 человек привлечены к уголовной ответственности — в отношении 11 граждан Кыргызстана суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, еще трое объявлены в розыск.

По факту легализации 38 угнанных автомобилей возбуждены уголовные дела, три из них переданы в суд.

Оперативники задержали более 45 угнанных дорогих иномарок — это кроссоверы, внедорожники и седаны фирм «Лексус» «Тойота», «Мерседес» и «Фольксваген». Несколько из них были ввезены на территорию Кыргызстана контрабандным путем из Грузии, а у большинства изменен VIN-код.

Также были задержаны восемь грузовых автомобилей марок «Вольво» и «Сканиа».

Во время расследования дела стало известно, что угнанные машины через Казахстан и Кыргызстан отправлялись и на территорию Таджикистана, где их меняли на наркотики — их отправляли в Россию для дальнейшего распространения. Следствие продолжается.