Мэрия Бишкека запретила марш за права женщин, но посоветовала провести митинг

Власти Бишкека не разрешили правозащитникам «Бир Дуйно — Кыргызстан» проводить мирный марш в защиту прав женщин по центральной улице города. В мэрии посчитали, что марш может «затруднить движение транспорта и пешеходов» и порекомендовали провести собрание.

Мэрия выдала правозащитникам официальное решение о запрете проведения марша по проспекту Чуй 20 января.

Получили ответ от Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району, мероприятие Мирного марша пройдёт около памятника Уркуи Салиевой. Ждём всех! Publicerat av Айдэна Самсакова den 19 januari 2018

«Проведение марша по проезжей части создает затруднительное движение транспорта и марш по тротуару создаст неудобства для граждан, не участвующих в мероприятии», — говорится в письме мэрии.

Мэрия порекомендовала правозащитникам провести мероприятие у памятника Уркуе Салиевой без проведения марша.

Координатор молодежного движения «Бир Дуйно — Кыргызстан» Азиза Жунусова сказала журналисту Kloop.kg, что сейчас ответ мэрии рассматривают юристы.

Правозащитники и все желающие могут на акции выразить несогласие с ранними браками, кражами невест, многоженством, педофилией, семейным и сексуальным насилием и домогательствами.

Акцию приурочили к празднованию 70-й годовщины Всеобщей декларации ООН по правам человека и Международного женского марша, который пройдет по всему миру 20-21 января. В прошлом году на такую же акцию в 600 городах мира вышло более 6 млн женщин.