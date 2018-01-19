Бабанов перестал быть депутатом — ЦИК лишил его полномочий

Центризбирком прекратил депутатские полномочия Омурбека Бабанова с 18 января. Ранее Бабанов заявил после поражения на президентских выборах, что «полностью уходит из политики».

Центральная избирательная комиссия прекратила с 18 января полномочия Бабанова в качестве депутата парламента.

Согласно списку партии, на место Бабанова в парламенте может прийти Абдыбек Дюшалиев.

Бабанов заявил, что «полностью уходит из политики» 30 декабря 2017 года.

«Еще до президентских выборов я давал слово своей команде, что если не получу поддержку большинства народа, то уйду из политики. Дорогие кыргызстанцы, я заявляю о полном уходе из политики, включая партийную деятельность», — написал он в своем заявлении.

Бабанов также обратился к властям с просьбой не «преследовать» его сторонников.

После поражения на президентских выборах 15 октября 2017 года Бабанов покинул страну. Представители политика сообщили, что ему нужно поправить здоровье.

На выборах Бабанов был главным оппонентом провластного кандидата от СДПК Сооронбая Жээнбекова, который в итоге стал президентом.

После выборов Генпрокуратура возбудила на Бабанова уголовное дело, обвинив в разжигании межнациональной вражды во время его выступления в Оше.

Сам политик назвал уголовное дело «произволом со стороны правоохранительных органов».

В декабре 2017 года суд также постановил арестовать имущество телеканала НТС, связанного с Омурбеком Бабановым — однако неизвестно, насколько это связано с делом против политика. Сам депутат назвал это «рейдерским захватом».

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