Бабанов подал заявление об отказе от депутатского мандата

Центризбирком получил заявление Омурбека Бабанова об отказе от депутатских полномочий. Ранее он заявил об уходе из политики после того, как проиграл президентские выборы, и против него возбудили дело.

Советник депутата и бывшего кандидата в президенты Мирсулжан Намазалиев сказал журналисту Kloop.kg, что Бабанов подал заявление в Центризбирком еще 15 января.

В этом заявлении политик отказался от своих депутатских полномочий — в парламенте Бабанов был лидером фракции «Республика — Ата-Журт» до передачи этих полномочий своему однопартийцу Руслану Казакбаеву.

Пресс-служба Центризбиркома подтвердила Kloop.kg, что им поступило заявление от Бабанова — однако пока неизвестно, когда комиссия изучит заявление политика.

В конце декабря 2017 года Бабанов заявил, что «полностью уходит из политики».

«Еще до президентских выборов я давал слово своей команде, что если не получу поддержку большинства народа, то уйду из политики. Дорогие кыргызстанцы, я заявляю о полном уходе из политики, включая партийную деятельность», — написал он в своем заявлении.

Бабанов также обратился к властям с просьбой не «преследовать» его сторонников.

После поражения на президентских выборах 15 октября 2017 года Бабанов покинул страну. Представители политика сообщили, что ему нужно поправить здоровье.

На выборах Бабанов был главным оппонентом провластного кандидата от СДПК Сооронбая Жээнбекова, который в итоге стал президентом.

После выборов Генпрокуратура возбудила на Бабанова уголовное дело, обвинив в разжигании межнациональной вражды во время его выступления в Оше.

Сам политик назвал уголовное дело «произволом со стороны правоохранительных органов».

В декабре 2017 года суд также постановил арестовать имущество телеканала НТС, связанного с Омурбеком Бабановым — однако неизвестно, насколько это связано с делом против политика. Сам депутат назвал это «рейдерским захватом».

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