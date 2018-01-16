Сапар Исаков поедет на Всемирный экономический форум для «привлечения инвестиций»

Премьер-министр Сапар Исаков поедет на престижный Всемирный экономический форум в Давосе — там он проведет около 20 встреч с бизнесменами и главами стран для привлечения инвестиций в Кыргызстан.

Поездка Исакова в швейцарский Давос состоится 23 января — сам Всемирный экономический форум (WEF) пройдет с 23 по 26 января.

Это первый выход Исакова в европейское государство, кроме России, в качестве премьер-министра с того момента, как он занял свой пост в августе 2017 года.

Советница премьер-министра Гульнура Торалиева сказала журналисту Kloop.kg, что цель поездки Исакова — это «привлечение инвестиций, обсуждение финансирования приоритетных программ со стороны донорских организаций и налаживание двухсторонних отношений».

«Повестка форума в Давосе в этом году — цифровая. И это также обмен опытом и получение знаний в связи с реализацией программы “Таза коом”», — сказала она.

Кыргызский премьер-министр не будет выступать в официальной части мероприятия в качестве спикера — по крайней мере, он не заявлен на сайте WEF.

Однако, по словам советницы, во время форума Исаков встретится с «главами государств и крупнейшими бизнесменами мира» — пока неизвестно, с кем именно: программа еще «находится в разработке».

Исаков поедет в Давос на бюджетные средства в сопровождении двух советников и заведующего международным отделом аппарата правительства — по словам Торалиевой, кыргызская делегация будет «одной из самых маленьких когда-либо сопровождавших премьер-министра».

До Исакова на WEF уже ездили экс-президент Алмазбек Атамбаев в 2011 году и экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков в 2016 году. Однако они посещали форум «Летний Давос», который проходит в Китае.

Форум в Давосе

Всемирный экономический форум — престижное ежегодное мероприятие, на котором выступают президенты, главы больших корпораций, лидеры гражданского общества и эксперты. Оно проводится одноименной швейцарской неправительственной организацией с 1971 года.

Во время проведения форума главы государств со всего мира обсуждают стратегические события и тенденции во всем мире, повестка форума меняется каждый год.

На предстоящем мероприятии, например, будут выступать премьер-министр Канады Джастин Трюдо, основатель Microsoft Билл Гейтс и правозащитница Малала Юсуфзай.

Форум проводится дважды в год — зимой в швейцарском городе Давос и летом в одном из китайских городов. Форум, который проходит в Китае, называют «Летний Давос».

В 2018 году форум планируют посетить около 350 политических деятелей, свыше 60 глав государств, а также представители международных организаций и компаний.

Соавтор: Рустам Халимов