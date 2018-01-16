Суд перенес процесс над Саляновой из-за «болезни сердца»

Бишкекский суд потребовал объяснить, почему депутат Аида Салянова не посещает заседания суда над ней. Комиссия минздрава проверила её состояние и выяснила, что у Саляновой «болезнь сердца».
Врачебная комиссия при минздраве заявила 15 января, что Саляновой действительно необходима медицинская помощь — депутат не посетила последние три заседания, и по требованию суда комиссия проверила её состояние.
Руководитель комиссии Нургуль Ибраева сказала журналисту Kloop.kg, что Саляновой провели эхокардиографию в присутствии трех врачей.
«Комиссия минздрава подтвердила диагноз Саляновой. На момент, когда проводилась проверка, Салянова была в больнице. У нее заболевание сердца», — сказала она.
Ибраева не стала уточнять диагноз, ссылаясь на врачебную тайну — по её словам, только лечащий врач Саляновой может решить, в состоянии ли политик посещать судебные заседания.
В итоге суд по её делу перенесли на 18 января.
Однако адвокат Саляновой Чынара Джакупбекова заявила в интервью изданию «Азаттык», что неизвестно, сможет ли Салянова прийти на заседание.
«Она сейчас болеет. Суд по делу в отношении болеющего человека не передвигают ведь так — на два дня. В законе есть статья о том, что “в случае стационарного лечения дело приостанавливается”. Несмотря на это процесс передвигается», — сказала она.
Дело против Саляновой
Ленинский суд Бишкека признал Салянову виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества 10 октября 2017 года.
Исполнение приговора отсрочили до 2029 года, потому что ее дочери сейчас всего два года.
Сама Салянова назвала суд над ней «политическим», а итоги процесса — «заказанными». По ее словам, обвинение не предоставило доказательств ее вины.
Генпрокуратура возбудила дело в отношении Саляновой в декабре 2016 года. По версии следствия, Салянова в бытность министром юстиции в 2010 году незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву — соратнику сына свергнутого президента Курманбека Бакиева, Максиму.
Салянова и ее сторонники считают дело связанным с критикой уже бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Салянова стала открыто критиковать Атамбаева с начала 2015 года.
Покидая пост генпрокурора, она обвинила власти в давлении после того, как на её мужа было заведено уголовное дело по подозрению в незаконной поставке угля на ТЭЦ Бишкека.
В 2016 году уже будучи депутатом оппозиционной партии «Ата Мекен», Салянова выступила против конституционной реформы Атамбаева и стала одним из ключевых оппозиционных политиков страны. В том же году её муж был приговорён к семи годам условно.
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Соавтор: Эмиль Султаналиев
Фото: «Азаттык»/ Адилет Бектурсунов.