Бабанов ушел с поста лидера фракции «Республика — Ата-Журт»

Депутат Омурбек Бабанов — бывший кандидат в президенты — сложил с себя полномочия лидера парламентской фракции «Республика — Ата-Журт». Вместо себя он предложил на этот пост Руслана Казакбаева, бывшего министра иностранных дел.

Бабанов написал заявление об уходе с должности лидера фракции по собственному желанию — обращение политика 13 ноября зачитал перед депутатами его однопартиец Талант Мамытов.

«Работа партии “Республика” и парламентской фракции “Республика — Ата Журт” должна вестись более сплоченно и интенсивно для успешной реализации законопроектов и изменении социально-экономической политики», — говорится в заявлении.

Бабанов предложил своим однопартийцам рассмотреть на должность лидера Руслана Казакбаева, бывшего министра иностранных дел и своего ближайшего соратника. Однако некоторые депутаты высказались против кандидатуры Казакбаева.

Омурбек Бабанов — бывший кандидат в президенты и основной соперник провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова. На президентских выборах Бабанов занял второе место, набрав около 33 процентов голосов в то время, как Жээнбеков — более 54 процентов, таким образом победив в первом туре.

Сейчас против Бабанова инициировано уголовное дело за «призывы к разжиганию межнациональной розни» во время агитационного выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» (бывший «Он-Адыр»).

Претензии возникли к этой фразе Бабанова: «Да лучше умереть стоя, чем стоять на коленях. Если вы будете едины, и если, когда одного из вас бьют, вы выйдете вместе, никто не сможет противостоять вам. Народ — это сель, а сель сметает все на своем пути».

Прокуратура считает, что его высказывания были направлены на «возбуждение межнациональной вражды, провокацию людей на неподчинение и свержение действующей власти».

После выборов Бабанов направился на лечение в Москву. Сейчас пока неизвестно, прибыл он в Кыргызстан или нет.

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