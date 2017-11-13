300 млн сомов потратят на Игры кочевников — в пять раз меньше чем на предыдущие

Министр финансов Адылбек Касымалиев заявил, что на проведение третьих Всемирных Игр кочевников выделят 307 млн сомов. Эта сумма в пять раз меньше той, которую выделили на проведение последних состязаний.

На заседании парламентского комитета по бюджету и финансам Касымалиев сказал, что на третьи Игры кочевников, которые пройдут в 2018 году на Иссык-Куле, в бюджете запланировано 307 млн сомов.

Эта сумма в пять раз меньше той, которую потратили на проведение вторых Игр кочевников в 2016 году.

«Средства уйдут на проведение состязаний, культурного мероприятия в рамках игр, а также на призовой фонд», — сказал министр.

На вторые Игры кочевников власти потратили более 1,5 млрд сомов, большая часть которых ушла на строительство ипподрома в Чолпон-Ате и реконструкцию инфраструктуры.

Первые Игры кочевников прошли в 2014 году. На организацию спортивных мероприятий потратили более 200 млн сомов.

Однако, позднее Генпрокуратура заявила, что организаторы растратили около 11 млн сомов при ремонте ипподрома в Чолпон-Ате.

Всемирные Игры кочевников — международные спортивные состязания по этническим видам спорта народов Центральной Азии, которые проводятся в Кыргызстане каждые два года.

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