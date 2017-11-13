На инаугурацию Жээнбекова потратят 13 млн сомов

Правительство потратит 13,1 млн сомов на церемонию вступления Сооронбая Жээнбекова в должность президента. Инаугурация состоится 24 ноября.

Министр финансов Адылбек Касымалиев сообщил на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша, что на церемонию вступления Сооронбая Жээнбекова в должность президента потратят 13,1 млн сомов.

Расходы на инаугурацию Алмазбека Атамбаева в 2011 году составили 10 млн сомов. Аналогичная церемония Курманбека Бакиева в 2009 году обошлась бюджету в 20 млн сомов.

Церемония вступления Жээнбекова в должность президента состоится 24 ноября в государственной резиденции «Ала-Арча».

Глава аппарата президента Алмаз Усенов сообщил, что на инаугурацию не приглашали глав других государств.

Однако, по его словам, на церемонию пригласят всех послов зарубежных стран, которые работают в Кыргызстане.

Победа Жээнбекова на выборах

Кандидат от провластной партии СДПК Сооронбай Жээнбеков победил на президентских выборах, которые прошли 15 октября.

Жээнбеков набрал 54,22 процента голосов избирателей. Его ближайший оппонент — бизнесмен Омурбек Бабанов — получил 33,49 процентов голосов и занял второе место.

Против Бабанова Госкомитет нацбезопасности 4 ноября возбудил уголовное дело за «призывы к разжиганию межнациональной розни».

Международные наблюдатели из ОСБЕ заявили после выборов, что власти использовали административный ресурс и запугивали избирателей.

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