Лидер фракции «Республика- Ата Журт» Омурбек Бабанов заявил, что уголовное дело против него «сшито белыми нитками». По словам политика, власть не может понять, что после его устранения с политического поля «жизнь в стране не улучшится».

Штаб проигравшего кандидата в президенты Омурбека Бабанова распространил заявление политика, против которого 4 ноября возбудили уголовное дело.

«Сегодня все мы стали свидетелями произвола со стороны правоохранительных органов, которые возбудили абсолютно надуманное, политическое уголовное дело в отношении меня. Там все сшито белыми нитками, и это известно каждому из нас. К сожалению, мне так и не дали возможность реализации всех реформ, которые бы не позволяли такой произвол», — говорится в его заявлении.

Бабанов заявил, что действующая власть не может понять, что после его устранения «жизнь в стране не улучшится».

«От того, что они устранят меня с политического поля, жизнь в стране не улучшится, проблемы не решатся. Нельзя во всех бедах винить меня, демонизировать и оговаривать. Правда все равно выйдет», — говорится в заявлении.

По словам депутата и замглавы фракции «Республика-Ата Журт» Руслана Казакбаева, сам Бабанов сейчас находится на лечении в России.

На своей пресс-конференции по итогам президентских выборов проигравший кандидат Бабанов пообещал, что не будет уезжать из страны, но хочет отдохнуть.

Спустя четыре недели после выборов Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Бабанова.

Следствие подозревает его в подготовке «свержения власти» и «разжигании межнациональной розни».

Поводом для таких подозрений стало выступление Бабанова во время предвыборной агитации в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше 28 сентября.

В ГКНБ пока не сообщили дату первого допроса политика.

На выборах Бабанов был главным оппонентом кандидата от провластной партии СДПК Сооронбая Жээнбекова, в итоге получившего большинство голосов избирателей.

После оглашения итогов выборов Бабанов признал итоги голосования. Но при этом обвинил власти в «использовании административного ресурса» и «черного пиара» против него.

Инаугурация на пост президента Сооронбая Жээнбекова пройдет 24 ноября.

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