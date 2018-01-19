СДПК раскритиковала работу правительства в сельском хозяйстве

Депутаты от СДПК признали неудовлетворительным отчет правительства по развитию сельского хозяйства. Премьер-министр Сапар Исаков заявил, что в этом секторе начаты реформы и пообещал сократить аппарат минсельхоза.

Вице-премьер-министр Санжар Муканбетов и заместитель министра сельского хозяйства Эркин Чодоев отчитались 19 января перед депутатами фракции СДПК.

Лидер социал-демократов Иса Омуркулов заявил после доклада представителем министерства, что «надежды на этих чиновников нет», потому что они «гробят сельское хозяйство».

«Вас в министерстве работает пять тысяч человек. Фонд годовой заработной платы составляет 1,2 млрд сомов. Но вы же ничего не делаете, хотя созданы все условия. Аграрный сектор в упадке. Зачем нам такое министерство? Зачем нам такие чиновники?» — сказал он.

По мнению депутата Асылбека Жээнбекова, правительство сделало многое для развития сельского хозяйства, однако отчитываться в парламент пришли «некомпетентные люди», которые не могут об этом рассказать.

«Правительство работает над этим. У нас 180-миллионный рынок сейчас. Это тоже работа. Была принята программа по развитию кооперативов. Создание крупной промышленности — это тоже входит в вашу работу, но вы снова не говорите об этом. О чем это говорит? Что сегодня пришли некомпетентные люди», — сказал он.

Другой парламентарий Рыскельди Момбеков предложил признать работу правительства по развитию сельского хозяйства «неудовлетворительной» и фракция поддержала его предложение.

Премьер-министр Сапар Исаков заявил, что в министерстве сельского хозяйства и в аграрном секторе уже начаты реформы. Исаков считает, что многие проблемы, озвученные депутатами, действительно есть.

«Согласны, что есть большие недостатки в работе по развитию аграрного сектора, копившиеся годами. Правительство открыто для предложений со стороны депутатов по улучшению работы госорганов и готово провести консультации с заинтересованными сторонами», — сказал Исаков.

По его словам, после анализа будет принято решение о сокращении госаппарата, в том числе сокращение сотрудников в министерстве сельского хозяйства.