The Guardian: Сотрудницы ООН рассказали о домогательствах на рабочем месте

В анонимных интервью 15 бывших и нынешних сотрудниц ООН рассказали британскому изданию The Guardian о сексуальных домогательствах на рабочем месте — от приставаний до изнасилования. Семь опрошенных сотрудников подали официальные жалобы — три из них были уволены или столкнулись с угрозой увольнения.

Британское издание The Guardian рассказало о замалчивании фактов сексуальных домогательств в ООН.

Издание опросило несколько десятков бывших и нынешних сотрудников ООН по всему миру, 15 из них были жертвами домогательств на работе — приставаний и даже изнасилования.

Многие пострадавшие годами молчали о происходящем.

«Если вы сообщите об этом, ваша карьера может закончится, особенно если вы всего лишь консультант», — сказала девушка, до которой во время работы в Мировой продовольственной программе домогался ее руководитель.

Семь опрошенных сотрудниц ООН подали официальные жалобы по факту домогательств на рабочем месте — три девушки были уволены после этого, или получили угрозы увольнения.

После освещения замалчивания фактов сексуального насилия и домогательств в ООН, глава организации Антониу Гутерреш назначил защитника прав жертв и учредил целевую группу по расследованию сексуальных домогательств, пересмотру политики и усилению расследований.

Замалчивание фактов домогательств

«Единственное правило — не позорить публично организацию», — говорит о замалчивании фактов домогательств бывший сотрудник службы внутреннего надзора ООН Питер Галло.

Анонимная сотрудница организации рассказала, что ее жалобу об изнасиловании не приняли, несмотря на медзаключение и показания свидетелей.

«Других вариантов добиться справедливости нет», — говорит она. После жалобы девушка потеряла работу и провела долгое время в больнице.

Другой сотруднице отказал в помощи с жалобой омбудсмен, которому угрожал увольнением кто-то из руководства ООН.

Были и жалобы на домогательства из офисов в Центральной Азии. Одна из них поступила в 2015 году.

По словам юриста Алекса Хейнса, тогда женщина не смогла дать показания, потому что во время расследования ее опрашивал один из мужчин, на домогательства которого она пожаловалась.

Два вышедших на пенсию высокопоставленных сотрудника ООН в Риме рассказали, что слышали, как менеджеры предлагали своим подчиненным карьерный рост за сексуальные услуги.

Одна из сотрудниц африканского офиса, изнасилованная старшим коллегой, не подавала жалобу. По ее словам, он изнасиловал ее, а после сказал что даст ей рекомендацию.

По словам содиректора программы «Мир без СПИДа» и кампании «Синий кодекс» Паулы Донован, сексуальное насилие в ООН зачастую остается безнаказанным.

«Культура быть молчаливым свидетелем настолько распространена в ООН, что несравнима даже с Голливудом или с технологической отраслью», — сказала она.

Донован утверждает, что обвиненных в домогательствах могут просто перераспределять по офисам по всему миру, ведь ООН — большая организация, в ней работают 44 000 сотрудников.

Также замалчиванию домогательств может способствовать то, что все руководящие должности в организациях занимают мужчины. Женщины более уязвимы перед угрозой увольнения, потому что чаще всего работают по краткосрочным контрактам.

Мужчины на высоких должностях в ООН, обвиненные в домогательствах, продолжают работать и отвергают обвинения в свой адрес. Многие из них имеют дипломатический иммунитет и их невозможно привлечь к ответственности.

По информации The Guardian, чаще всего факты сексуального насилия и домогательств в штате сотрудников ООН происходит в странах «со слабой системой правосудия».