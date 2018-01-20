Правительство и госучреждения США временно приостановили работу

Государственные учреждения США приостановили свою работу из-за отсутствия финансирования. Республиканцы и демократы не смогли принять бюджет — пока его не примут, государственные и федеральные служащие будут в неоплачиваемом отпуске.

Правительство США было вынуждено временно приостановить свою работу — впервые за последние пять лет.

Сотрудники госучреждений отправятся в неоплачиваемый отпуск и не вернутся, пока демократы и республиканцы не договорятся о бюджете. Продолжают работу только сотрудники экстренных служб.

По информации Associated Press, приостановка работы коснется примерно миллиона федеральных служащих.

А все потому, что законопроект о продлении финансирования госучреждений на ближайшие четыре недели был отклонен в Сенате. Бюджетный год в США начался в октябре — тогда закон о бюджете не был принят, и правительство финансировалось благодаря резолюциям, рассчитанных на несколько недель.

Республиканцы и демократы не смогли договориться по распределению денег, среди нерешенных вопросов осталось принятие мер по защите от депортации детей нелегальных мигрантов.

Работа правительства временно приостановлена к первой годовщине инаугурации президента Дональда Трампа.

Защита мигрантов от депортации

Споры между партиями, помешавшие согласовать бюджет, возникли из-за требования демократов защитить от депортации около 700 тысяч незаконных мигрантов, въехавших в США несовершеннолетними.

Администрация Белого дома заявила, что не будет обсуждать тему мигрантов, пока правительство не возобновит работу.

«Мы не будем вести переговоры о статусе незаконных иммигрантов, в то время как демократы удерживают наших граждан в заложниках по их безрассудным требованиям. Это поведение обструкционистских неудачников, а не законодателей», — говорится в заявлении Белого дома.

В сентябре 2017 года Дональд Трамп объявил о закрытии программы DACA, благодаря которой дети нелегальных мигрантов получили легальный статус. Трамп полгода Конгрессу для разработки ее замены.

DACA была принята в 2012 году при Бараке Обаме.

Шатдаун или временная остановка работы правительства

Эта временная остановка работы госучреждений и правительства — первая за последние пять лет.

С 1977 подобных случаев — их называют шатдаунами — было 17. Последний в 2013 году при президенте бараке Обаме — он продлился 16 дней.

Самый короткий шатдаун продлился три дня, самая длинная остановка работы правительства была в 1996 году — 21 день.

Сейчас в США приостановлена работа всех госучреждений, кроме экстренных служб национальной безопасности, почты, контроля за воздушным пространством, медицинских стационаров, скорой помощи и тюрем.

