Казахстан: Включенную паяльную лампу назвали причиной возгорания автобуса, в котором погибли более 50 человек

Министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что автобус, в котором погибли 52 человека, загорелся из-за паяльной лампы. По информации ведомства, паяльная лампа обогревала автобус в течение двух часов, пока из находящейся там же пятилитровой канистры с бензином не вылилось топливо.

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что двигатель автобуса заглох и его пассажиры в течение двух часов обогревались с помощью паяльной лампы.

«Естественно, газобензиновая смесь наполнила весь салон автомашины, и когда случайно была пролита емкость с бензином, вспыхнул пожар, который практически сразу, в течение пяти минут, унес жизни всех граждан, которые находились в этом автобусе», — сказал он.

Паяльная лампа и пятилитровая пластиковая емкость с бензином были обнаружены в автобусе. Ранее правоохранительные органы считали, что причиной пожара стало короткое замыкание.

При пожаре в автобусе 18 января на трассе «Самара — Шымкент» в Казахстане погибли 52 человека. Все они были гражданами Узбекистана. Еще пятеро пострадавших были доставлены в больницу.

У владельца автобуса не было лицензии на перевозку людей, а срок технического осмотра автобуса истек в 2016 году.

По факту аварии возбуждено уголовное дело из-за «нарушения дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц».