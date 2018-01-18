Казахстан: При возгорании автобуса погибли 52 человека, пятеро спаслись

Возгорание автобуса произошло на трассе «Самара — Шымкент» в Актюбинской области Казахстана. По последним данным, в огне погибли 52 человека, еще пятеро сумели выбраться из огня. Погибшие были гражданами Узбекистана.

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Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило, что среди погибших и пострадавших кыргызстанцев не было.

Представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов cказал изданию TengriNews, что автобус загорелся 18 января в 10:30 по местному времени.

«Во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса марки Ikarus. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя», — сказал Иманкулов.

Издание Nur.kz со ссылкой на областное управление чрезвычайных ситуаций сообщило, что пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана.

На месте пожара развернули оперативный штаб — сейчас с пострадавшими работают сотрудники полиции, спасатели, медики и психологи.