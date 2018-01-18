Охотника задержали за убийство снежного барса в Иссык-Кульской области

Милиция задержала охотника, который застрелил снежного барса 15 января. В доме мужчины наши шкуру и голову убитого зверя. Ему грозит штраф или тюремное заключение.
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Пресс-секретарь госагентства по охране окружающей среды Бакыт Ырысалиев сказал журналисту Kloop.kg, что сотрудники ведомства совместно с милицией задержали охотника 16 января.
У задержанного — 48-летнего мужчины, члена Союза охотников — нашли шкуру и голову убитого зверя.
Информацию об убийстве снежного барса также подтвердил начальник Ак-Сууйского Управления внутренних дел Адылбек Сааданов — об этом он сообщил изданию «Спутник».
За убийство барса мужчине может грозить штраф до 1,5 миллиона сомов или лишение свободы сроком до трех лет.
По данным экологов, всего в мире насчитывается от 3500 до 7500 этих животных. По данным на 2015 год в Кыргызстане осталось около 300 снежных барсов.
В августе 2017 году в Бишкеке прошел международный форум по сохранению снежного барса, инициатором форума было правительство Кыргызстана.
Барсов внесли в Красную книгу в 1997 году как «находящийся под угрозой исчезновения вид».
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