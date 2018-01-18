В Москве задержали второго подозреваемого в убийстве Салянова

Милиция задержала еще одного подозреваемого по делу об убийстве Улана Салянова, брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой. Мужчину задержали в Москве. Кыргызская сторона договаривается об экстрадиции задержанного.

Пресс-служба МВД сообщила, что подозреваемого в убийстве Улана Салянова задержали в городе Москва 17 января.

Его заключили под стражу. Сейчас кыргызские правоохранительные органы ведут переговоры с Россией об экстрадиции задержанного в Кыргызстан.

Милиция объявила о задержании первого подозреваемого по делу об убийстве Салянова 28 декабря 2017 года. При задержании у него обнаружили пистолет «Макарова» с тремя магазинами патронов.

Улан Салянов, брат экс-генпрокурора Аиды Саляновой, был убит 6 ноября 2017 года в собственном доме. По информации милиции, нападавших было трое. По словам родственников Салянова, мужчины были одеты в камуфляжную форму.

Почти сразу же после нападения на Салянова милиция назвала убийство «делом не политическим», однако сестра погибшего посчитала дело «политическим».

В милиции основной версией убийства Улана Салянова назвали «разбой с ограблением».

Версию о политическом преступлении поддержали соратники Саляновой по партии «Ата Мекен» и правозащитники. Соратники заявляли, что Салянова получала угрозы в 2015 году, когда занимала пост генпрокурора.

Сейчас против Аиды Саляновой ведется судебное разбирательство.

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