Правительство оказалось не готово к отмене «мобильного рабства»

С 1 января вступил в силу закон, который позволяет абонентам сохранять номер телефона при смене мобильного оператора. Однако к нововведениям оказались не готовы ни правительство, ни некоторые операторы связи.

Закон об отмене «мобильного рабства» вступил в силу с 1 января 2018 года — согласно поправкам, абоненты смогут сохранять свой номер телефона при смене мобильного оператора.

Всего в Кыргызстане три крупнейших мобильных сети — «Билайн», «Мегаком» и «О!», которые покрывают территорию всей страны.

По информации представителя «Мегакома», компания пока технически не готова к нововведению.

«В связи с тем, что положение о переносимости пока не утверждено, сложно говорить о том, какое по комплектации потребуется оборудование», — сообщил «Мегаком» в ответ на запрос журналиста Kloop.kg.

Оператор «Билайн» в свою очередь заявил, что закупил оборудование и «технически готов к исполнению закона» — по информации компании, необходимая техника обошлась им в 500 тысяч долларов США.

«Оборудование, необходимое для реализации переносимости номеров MNP (STP) абонентов “Билайн”, нами давно закуплено, оно обошлось в полмиллиона долларов. Однако на данный момент сменить сотового оператора, оставив прежний номер телефона невозможно», — сообщила компания.

Оператор «О!» отказался от каких-либо комментариев.

Положения нет, единой базы нет

Обе компании — и «Мегаком», и «Билайн» — говорят, что несмотря на принятие закона, сейчас пока нет положения со стороны правительства, в котором должны быть прописаны технические детали и принципы реализации закона.

«Условия, принципы организации, внедрения и реализации переносимости номеров на территории Кыргызстана устанавливаются отдельным положением о переносимости, которое должно разработать и утвердить правительство», — сообщил «Мегаком».

Вторая причина отсрочки исполнения закона — отсутствие единой базы данных переносимости номеров. В этой базе должны быть номера всех сотовых компаний, работающих на территории Кыргызстана.

«Мегаком» в своем официальном сообщении говорит, что правительство пока не закупило оборудование и программное обеспечение и не нашло компанию, которая будет заниматься администрированием базы.

«Билайн» же настаивает на том, что компания-администратор этой базы должна быть независимой и не должна быть связана с каким-либо из операторов.

«Поиском данного поставщика занимается госкомитет связи, и как только будет известно окончательное решение от поставщика, мы сразу же начнём доработку наших систем и приступим к интеграции с централизованной базой», — пишет «Билайн».

Создана рабочая группа — госкомитет связи

Пресс-секретарь госкомитета связи Альбина Туратбекова сказала журналисту Kloop.kg, что ведомство 21 июня 2017 года создало рабочую группу «в целях эффективного внедрения услуги переносимости номеров».

По словам Туратбековой, госкомитет связи просил правительство перенести сроки вступления закона в силу, поскольку для отмены «мобильного рабства» необходимо время — от 1,5 до 4,5 лет.

«Сроки внедрения переносимости номеров целесообразно установить после проведения всех тестовых работ с операторами связи и полной готовности системы к эксплуатации», — сообщила пресс-секретарь.

Закон об отмене «мобильного рабства» приняли еще в марте 2015 года, однако сроки его исполнения постоянно переносились из-за различных причин.

Возможность сохранения номера при смене мобильного оператора стали предоставлять абонентам в разных странах мира еще с начала 2000-х годов. Смысл отмены «мобильного рабства» в том, чтобы операторы боролись за абонентов и за улучшение качества своих услуг.