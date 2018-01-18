Кыргызстан занял 116-ю строчку в рейтинге ФИФА

В первом рейтинге Международной федерации футбола в 2018 году, сборная Кыргызстана заняла 116-ю строчку. Команда потеряла одну позицию по сравнению с прошлым месяцем.

Последний официальный матч подопечные Александра Крестинина провели в ноябре прошлого года против сборной Макао — встреча закончилась победой сборной Кыргызстана со счетом 4:3.

По итогам этого матча, команда сумела подняться сразу на пять позиций в рейтинге ФИФА и два месяца удерживала 115-е место. В январском рейтинге сборная потеряла одну позицию и расположилась на 116-м месте.

Ближайшие матчи сборная Кыргызстана проведет против Индии и Мьянмы. Игры состоятся в марте и пройдут в рамках Кубка Азии-2019.

Соперники Кыргызстана по группе отборочного раунда азиатского первенства расположились на следующих позициях: Индия на 102-ом месте, поднявшись на три позиции, Мьянма на 140-м и Макао на 186-м, опустившись на одну.

Сборная Индии уже обеспечила себе место в финальной стадии Кубка Азии, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах в 2019 году. За второе место в группе развернется борьба между Кыргызстаном и Мьянмой.

После четырех встреч в активе кыргызстанцев 7 очков, у футболистов Мьянмы — 5. 22 марта команды сыграют друг против друга на нейтральном поле.

Командой месяца по версии ФИФА стала сборная Кувейта, которой удалось подняться сразу на 15 позиций и занять 174-е место. Хуже всех себя показала сборная Суринама, которая опустилась в мировом рейтинге на 32 позиции и заняла 160-е место.

В топ-10 рейтинга ФИФА без изменений. Сборная Германии занимает первую строчку, Бразилия на втором месте, Португалия — на третьем. Следом идут Аргентина и Бельгия.

Испания сохранила шестую строчку, Польша стала седьмой, Швейцария — восьмой, следом за ней расположилась сборная Франции. Десятку лучших замыкает команда Чили, не сумевшая квалифицироваться на чемпионат мира.

Рейтинг сборных ФИФА — система, позволяющая определить относительный показатель силы команды в текущий момент времени. Он обновляется каждый месяц.

Система начисления очков — нефиксированная и зависит от многих факторов: силы сборной-соперника, места в текущем рейтинге ФИФА, коэффициента важности матча и так далее.

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