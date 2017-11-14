LIVE: Макао — Кыргызстан, отборочный раунд Кубка Азии-2019, 0:2 (перерыв)

Сегодня сборная Кыргызстана по футболу встретится с командой Макао в пятом туре отборочного раунда Кубка Азии-2019. Игра пройдет на Олимпийском стадионе Макао. Начало матча в 17:30 по бишкекскому времени.

Подопечные Александра Крестинина встретятся с Макао во второй раз. В первом матче, который прошел в Бишкеке 28 марта, сборная Кыргызстана одержала победу со счетом 1:0.

По итогам пяти встреч, Макао занимает четвертое место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.

Сборная Кыргызстана расположилась на второй строчке, в активе команды 4 очка. Из-за отмены матча Кыргызстан — Мьянма, который должен был состояться в начале сентября, у обеих команд на одну игру меньше, чем должно было быть.

Текстовая трансляция: