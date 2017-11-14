Новая банкнота в 2000 сомов войдет в оборот с 17 ноября (она вертикальная)

Национальный банк выпустил в честь 25-летия независимости Кыргызстана вертикальную купюру в 2000 сомов. Она войдет в оборот ограниченным тиражом с 17 ноября, и, в отличие от остальных банкнот, купюра будет вертикальной.

Председатель Национального банка Кубанычбек Кулматов презентовал новую купюру 14 ноября. По его словам, банкнота номиналом 2000 сомов будет введена в оборот 17 ноября — тираж купюры ограничен, и её не будут печатать на регулярной основе.

Тем не менее, её можно будет использовать для оплаты товаров и услуг по всей стране, правда, с единственным ограничением — её не будут принимать платежные терминалы.

Особенность банкноты заключается в дизайне — в отличие от остальных купюр, она вертикальная. Кулматов объясняет эту особенность тем, что банкнота — памятная и надо, чтобы она отличалась от остальных.

«Новая купюра, которая вводится в оборот — это первая памятная банкнота, которая выпускается Национальным банком. В то же время — это циркуляционная банкнота (ею можно расплачиваться — прим. редакции)», — сказал председатель Нацбанка.

Номинал в 2000 сомов выбран по итогам анализа обращений со стороны населения — Нацбанк просили выпустить банкноту номиналом между 1000 и 5000 сомов.

Особенности внешнего вида

Если на остальных купюрах изображены реальные исторические личности Кыргызстана — например, банкнота в 200 сомов посвящена поэту Алыкулу Осмонову, то на 2000 сомах нарисован полумифический герой эпоса Манас.

Кроме Манаса, основные элементы дизайна купюры — это пик Хан Тенгри, беркут и символ, обозначающий женское божество тюркских народов Умай-эне.

По словам представителей Нацбанка, все символы на банкноте говорят о «свободе, независимости и стремлениям кыргызского народа к высоким достижениям».

Кыргызстан первым из стран Центральной Азии ввел национальную валюту на территории своей страны. Это произошло 10 мая 1993 года, через два года после развала Советского Союза.

Сейчас в Кыргызстане используются монеты номиналом 50 тыйынов, 1 сом, 3 сома, 5 и 10 сомов и банкноты номиналом 20, 50, 100, 200, 500, 1000 и 5000 сомов.