Главному редактору «Трибуны» запретили выезд из Кыргызстана

Судебный исполнитель Октябрьского суда Бишкека запретил выезд из Кыргызстана главному редактору газеты «Трибуна» Ырысбеку Омурзакову. Причиной ограничения стало то, что журналист не выплатил компенсацию за «моральный вред» герою одной из статей. Сам Омурзаков говорит, что не имеет отношения к статье.

Постановление об ограничении выезда Омурзакову вышло 31 октября — запрет был выписан судебным исполнителем Октябрьского суда Бишкека Азисом Кудайбергеновым.

Согласно постановлению, Омурзаков не выплатил компенсацию в 200 тысяч сомов бывшему начальнику Центра судебной экспертизы Абдырахману Кадырову, и поэтому не может покинуть Кыргызстан. Эти деньги журналист должен был выплатить по итогам судебного разбирательства из-за статьи, которая была опубликована в газете «Дизель».

Сам Омурзаков — главный редактор «Трибуны» — утверждает, что не имеет отношения к статье в «Дизеле», а судебный спор все еще продолжается, и дело заново рассматривает Октябрьский районный суд.

«Я к статье не имею никакого отношения. Там было что-то в отношении Кадырова и его людей. Один с начальным образованием, другой вообще без образования», — сказал он журналисту Kloop.kg.

По его словам, статью написал некий Р.Жанбалаев, который представился адвокатам Кадырова сотрудником «Трибуны». Однако следствие не нашло Жанбалаева, и поэтому привлекло к ответственности газету Омурзакова и его самого.

Сам Омурзаков отрицает, что Жанбалаев когда-либо работал в его издании.

Судебный исполнитель Азис Кудайбергенов сказал журналисту Kloop.kg, что, кроме ограничения на выезд из страны, на имущество Омурзакова будет наложен арест, если он не выплатит компенсацию.

«Через 10 дней начинается исполнение решения суда в принудительном порядке. Ограничение выезда и арест его имущества», — сказал судоисполнитель.

Омурзаков — не первый журналист, которому запрещают покидать пределы Кыргызстана. Из страны запрещено выезжать соучредителям издания «Kaktus.Media» (бывшая «Заноза») Дине Масловой и Нарыну Айыпу, а также журналисту Дайырбеку Орунбекову. На них в разное время подавал в суд президент Алмазбек Атамбаев.