Журналистка Алканова сообщила о запрете на выезд из Кыргызстана

Автор материала о продаже элитных коттеджей «Идеал Хаус» Эльнура Алканова заявила, что власти Кыргызстана запретили ей покидать страну из-за уголовного дела, связанного с «разглашением банковской тайны».

Алканова должна была явиться на беседу в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) в 11 часов 5 января. Однако, так как она находится за пределами Бишкека, вместо нее на встречу пошел адвокат — по словам юриста, Алкановой запретили выезжать из Кыргызстана на время следствия.

Уголовное дело связано с материалом журналистки о продаже элитных коттеджей вип-городка «Идеал Хаус» и возможных связях с этой сделкой руководства «БТА Банка» и премьер-министра Сапара Исакова. «БТА Банк» настоял на возбуждении дела из-за «разглашения банковской тайны» в материале Алкановой.

Сама журналистка удивлена тем, что ей запретили покидать страну. «Я не пойму, зачем мне запрещать выезжать из страны? Я что убегаю? Или я подозреваемая?» — написала она на своей странице в фэйсбуке.

Адвокат от юридической компании Прецедент сходил в финпол вместо меня. Ему следователь сообщил, что мне поставили запрет… Publicerat av Elle Alkanova den 4 januari 2018

Адвокат Алкановой сказал журналисту Kloop.kg, что о запрете на выезд ему сообщил следователь во время беседы, но никаких официальных документов об этом он не предоставил.

«Это неточно. Я конкретных документов не видел», — сказал юрист, который не захотел называть своё имя.

ГСБЭП возбудил 18 декабря 2017 года уголовное дело из-за разглашения банковской тайны «БТА Банка», данные которого Алканова использовала в своем журналистском расследовании.

На возбуждении дела настояло руководство «БТА Банка». В банке провели внутреннее расследование и по его итогам выяснили, что Алканова получила документы от сотрудника банка, разгласившего служебные сведения.

Расследование Алкановой

Журналистское расследование Алканова посвятила продаже продаже элитных коттеджей «Идеал Хаус» и возможным связям окружения премьер-министра Сапара Исакова в этой сделке.

Алканова называет председателя правления «БТА Банка» Темира Рыскулова возможным покупателем вип-городка и другом Исакова, с которым он учился в детстве. По её сведениям, брат главы правительства Капар Исаков был назначен на должность в банке, когда совершалась сделка.

Правительство в свою очередь опровергло доводы журналистки и потребовало публичных извинений от нее и издания «Фергана», где был опубликован материал.

Генеральная прокуратура также опровергла связь премьер-министра со сделкой по купле-продаже «Идеал Хауса» — по сведениям главного надзорного органа, Рыскулов и Исаков не учились вместе.

Тем не менее, Генпрокуратура возбудила дело по статьям «Проведение незаконных проверок должностным лицом государственного контролирующего органа» и «Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации», чтобы разобраться в ситуации.

Алканова и «Фергана» отказались извиняться за опубликованный материал, заявив, что в публикации нет прямых утверждений о причастности Сапара Исакова к сделке.

Сама журналистка настаивает на достоверности своей информации.

Элитные коттеджи

Коттеджный комплекс «Идеал Хаус» находится в окрестностях Бишкека, недалеко от государственной резиденции «Ала-Арча». Элитный городок начали строить еще в 2008 году для ныне свергнутого президента Курманбека Бакиева и его окружения.

После смены власти в апреле 2010 года коттеджный городок национализировали, а затем выставили на торги.

Фонд по управлению государственным имуществом (ФУГИ) продал в конце сентября 2017 года коттеджный городок из 48 домов за 142 млн сомов.

Возглавлявший тогда ФУГИ Болсунбек Казаков утверждал, что первоначальная цена городка составляла 242 млн сомов, но она снизилась из-за того, что коттеджи выставляли на торги девять раз.

«Стоимость комплекса не снижалась искусственным путем в интересах определенных людей. Объекты проданы участнику, предложившему наибольшую цену с учетом законности и других условий», — заявлял Казаков.

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