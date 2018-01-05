Сарпашев заявил о прекращении всех уголовных дел против него

Бывший глава Государственной регистрационной службы (ГРС) Тайырбек Сарпашев заявил радио «Азаттык», что все уголовные дела против него были прекращены. Чиновника подозревали в злоупотреблениях должностным положением.

Сарпашев заявил в интервью «Азаттыку», что все обвинения по уголовным делам против него не были доказаны.

В марте 2017 года генпрокуратура возбудила против него уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением». Это произошло после расследования телеканала КТРК о 40 тысячах бракованных свидетельствах о рождении.

Сарпашева обвинили в том, что он будучи вице-премьер-министром в 2013 году поручил закупить 40 тысяч бланков свидетельств о рождении, которые оказались бракованными.

Сам Сарпашев свою вину отрицал и был готов сотрудничать со следствием.

Против него также велось следствие из-за обвинений в «незаконном» снятии ареста с недвижимости в Бишкеке. Эта недвижимость принадлежала Ульяне Пак, которую называют «доверенным лицом» Максима Бакиева, сына свергнутого президента Курманбека Бакиева.

В середине июня 2017 года Сарпашев ушел с должности главы ГРС по собственному желанию.

Бывший чиновник также подтвердил «Азаттыку», что подает в суд на на уже прекративший свое вещание телеканал «Сентябрь» и журналиста Талгата Бакиева.

По словам Сарпашева, в 2016 году в эфире телеканала заявили, что он «продает паспорта за 20 тысяч долларов».

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