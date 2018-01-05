Когда у папы тоже роды. Как семейные пары рожают вместе

Рустем:

У нас с женой трое детей. При первых родах я не смог быть с ней, так как работал в тот день. Мне и не сказали, что роды начались, просто потом уведомили, что я стал папой. Ане было дискомфортно — это был обычный районный роддом, и там могли запросто нагрубить. Они могли сказать что-то вроде: «Че орешь, дура?» Вторые и третьи роды я уже не пропускал.

Как я решился? Сам я об этом и не думал, но жена заставила. Она сказала: «Либо ты принимаешь роды сам, либо мы едем рожать вместе». В принципе, выбора не было. А я, наверное, необычный папа: хоть работаю фотографом, учился-то я на фельдшера-акушера.

Первый раз увидел роды ещё в 19 лет на практике. Это была молодая девчонка, и мы там насмотрелись и на кровь, и на крики, и зашивали ее потом. Всего за ту ночь практики у нас около семи женщин родили. Были те, кто при виде крови падали в обморок, а я нет — от природы очень спокойный.