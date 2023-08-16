Минздрав начал служебное расследование по факту инцидента в Иссык-Кульском областной объединенной больнице. В роддоме этой больницы младенцу при рождении сломали ключицу.

В ведомстве сообщили, что для проведения всестороннего анализа соблюдения медицинских стандартов на каждом этапе родов сформирована специальная комиссия.

«Мы глубоко осознаем ответственность за здоровье и безопасность каждой матери и ребенка, обратившихся к нам за медицинской помощью. В связи с чем, на сегодня мы прилагаем все усилия, чтобы выяснить обстоятельства этого случая. […] Мы стремимся выявить все факторы, которые могли повлиять на произошедшее, и предпринять надлежащие меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», — отметили в Минздраве.



По факту произошедшего начала разбирательство и милиция. В Минздраве пообещали «оказать им всю необходимую поддержку и сотрудничать в этом вопросе».

«Любые нарушения, которые будут выявлены в деятельности медицинских работников, ответственных за произошедшее, будут строго наказаны согласно закону. Мы признаем важность полного восстановления как младенца, так и его матери. На данный момент как младенцу, так и его матери, оказывается необходимое медицинское лечение, чтобы обеспечить их полное восстановление. Мы гарантируем, что будем следить за их состоянием и предоставим всю необходимую медицинскую поддержку», — пообещали в министерстве.

Днем 15 августа в сети появилось обращение к президенту отца и родных пострадавшего младенца с просьбой взять дело под свой контроль. Они убеждены, что сотрудники роддома проявили халатность.



По их словам, роженица поступила в отделение патологии, где ей назначили плановое кесарево сечение. 13 августа примерно в 04:00 у нее начались схватки. Однако, по словам отца младенца, врачи решили, что женщина родит сама. В итоге роды были сложными и ребенок родился через кесарево сечение. По их словам, сейчас мать ребенка и сам младенец в тяжелом состоянии.

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