Госкомитет нацбезопасности сообщил о задержании четырех мужчин при попытке продажи крупной партии сильнодействующего змеиного яда Gurza. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.

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По данным ведомства, мужчин задержали во время розыска в селе Ала-Бука Ала-Букинского района, когда они пытались продать более 500 ампул (1 ампула по 5 гр.). Госкомитет выяснил, что партию ядовитого вещества привезли в Кыргызстан незаконно.

Сообщается, что стоимость 1 грамма этого яда на «черном рынке» колеблется от $300 до $600. По оценке ведомства, общая минимальная стоимость при продаже всех ампул могла превысить $700 тысяч.

По этому факту ГКНБ завел уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Задержанных водворили в СИЗО ГКНБ.