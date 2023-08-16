Оригинал материала опубликован на сайте издания «Азаттык». Автор: Эрнист Нурматов.
Рубль вновь начал падать по отношению к мировым валютам. Полтора года назад, в первые дни после вторжения России в Украину он так же резко подешевел, но спустя какое-то время восстановился. В последние дни российская валюта фактически возвращается к тем же рекордным показателям.
Эта ситуация негативным образом сказывается и на валютах стран Центральной Азии. Особенно обеспокоены ситуацией работающие в России мигранты из этих государств.
Новый антирекорд
Волатильность рубля начала наблюдаться в конце июня, когда частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», возглавляемая Евгением Пригожиным объявила свой «марш справедливости» на Москву. При этом если официальный курс российской валюты «держал оборону», то на рынке царила настоящая паника.
В июне доллар США продавали по 80-85 рублей за единицу, но уже в июле стоимость «американца» дошла до 90-92 рублей. В начале августа началось очередное снижение валюты РФ, и к середине месяца она обновила свой рекорд, достигнув 95-101 рубля за доллар.
А на этой неделе стоимость валюты США на торгах Московской биржи впервые с 23 марта 2022 года превысила 100 рублей. Историческим максимумом остается курс 10 марта 2022 года, когда доллар перешагнул отметку в 121 рубль.
Власти РФ заявили, что предпринимают все меры для стабилизации ситуации. Так, совет директоров Банка России на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых.
Помощник президента России Максим Орешкин в интервью информационному агентству ТАСС заявил, что «основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции – мягкая денежно-кредитная политика»:
«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики ‒ сильный рубль».
После полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года страны Запада ужесточили санкции в отношении РФ, в том числе запретив ввоз наличных доллара США и евро в эту страну. Кроме того, были заблокированы активы Банка России за рубежом, а большая часть российских банков была отключена от глобальной системы обмена платежами SWIFT.
В итоге, из-за дефицита иностранной валюты в России начался резкий обвал рубля. Если до начала войны за доллар и евро давали по 75 и 85 рублей соответственно, то после февраля 2022-го курс стал 100-110 рублей за доллар и 115-120 рублей за евро. В некоторых банках в безналичном виде «американца» продавали по 150-160 рублей за единицу, а один евро за 200 рублей.
Несмотря на меры российского руководства по удержанию национальной валюты, после возвращения своих позиций она вновь начала падение. То есть, как говорят, специалисты установлен новый антирекорд. И если отдельные эксперты обещают, что рубль восстановится и сможет продержаться еще год-два, другие предупреждают о новом падении на фоне войны.
Российский экономический обозреватель Ян Мелкумов в беседе с Deutsche Welle отметил следующее:
«Если год или полтора года назад, когда начинались военные действия, 100 [рублей за доллар] воспринималось как какая-то ужасная «пугалка»: «Какой кошмар, доллар и евро выше 100!», то сейчас, конечно, происходит психологическое привыкание. И люди воспринимают это: ну да, доллар и евро выше 100… Когда некоторые надеются, что «ну вот, видите, вот это все – какая-то аномалия, и в скором времени все вернется на круги своя, и рубль опять подорожает, а соответственно, доллар и евро опустятся к 70 или 80 [рублей]» ‒ ну вот это, по-моему, надежды совершенно напрасные. Бывало, конечно, в российской истории, но совсем в других обстоятельствах, когда стоимость иностранной валюты снижалась. Это были периоды активного экономического роста, очень хорошей конъюнктуры на нефтегазовых рынках. В общем, ожидать этого на данный момент, мне кажется, нет оснований».
Аналитики объясняют, что курс рубля меняется из-за нарушений баланса во внешнеторговом обороте России. Из-за того, что многие западные страны перестали приобретать товары РФ, снизились объемы российского экспорта, а значит, в страну поступает меньше валюты. Соответственно из-за нехватки долларов и евро на внутреннем рынке их стоимость в России повышается.
Привязанные к рублю валюты
Так как в РФ сравнительно сильная экономика, то происходящее там оказывает прямое влияние на государства Центральной Азии, в том числе членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Москва не только их главный торговый партнер, но и страна, откуда трудящиеся в России граждане этих республик отправляют на родину денежные переводы.
В 2022 году вслед за падением рубля ослабели и валюты Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. В последние дни также наблюдается снижение курса сома, тенге, сомони, сума и маната по отношению к основным мировым валютам.
Казахстанский бизнесмен и блогер Серик Белгибай на своей Facebook-странице выразил такое мнение по поводу происходящего:
«Рубль добивает нашу экономику. Единственное разумное решение – выход из ЕАЭС. Рубль может постепенно дойти до отметки 120-125 за доллар. Российские эксперты говорят, именно при таком курсе внешнеторговый баланс РФ будет положительным, а дефицит бюджета будет погашен. Для нас это означает два варианта. Оба плохие. Первый: оставить все как есть. Тогда дешевый рубль постепенно убьет наше производство. Второй: ослабить тенге, до отметки тех же 5 за рубль. Это означает дальнейшее обнищание граждан и рост цен. Есть, конечно, и третий вариант: выйти из Евразийского союза… Для этого нужно только одно – политическая воля, который у власти нет» (орфография и стилистика авторы сохранены – прим. ред.).
В Кыргызстане Национальный банк, хотя это и не афишируется, старается отпустить сом в свободное плавание, когда падает курс рубля, чтобы обе валюты держались примерно на равных. Дело в том, что нельзя допустить уменьшения объема денежной массы, когда работающие в РФ кыргызстанские мигранты отправляют рубли на родину, а получатели меняют их здесь на сомы. Кроме того, нежелательно и появление проблем с закупом товаров в России, которые приобретаются за рубли.
Но в этот раз курс сома по отношению к рублю необычайно стабилен и на сегодня валюта Кыргызстана уже дороже российской. Возможно, это объясняется интервенциями Нацбанка КР, который с начала года продал на внутреннем рынке 536 млн 75 тысяч долларов.
По состоянию на утро 16 августа официальный курс рубля в Кыргызстане составляет 0,94 сома, и в коммерческих банках его продают в среднем по 94-95 тыйынов за единицу, а покупают за 88-89 тыйынов. Но в частных обменных бюро российскую валюту можно взять и по 91-93 тыйына за рубль. Обратно его там выкупают по 87-88 тыйынов.
Экономист Расул Тюлеев в интервью «Азаттыку» заявил, что такая ситуация может продлиться еще какое-то время, но в итоге сом и рубль вновь сравняются:
«Наш сом, в общем-то, не упал вслед за рублем. Это можно назвать особенностью [валютного] рынка. Да, наша экономика тесно связана с российской, а потому, когда дешевеет их валюта, сом тоже снижается. Но сейчас Нацбанк [Кыргызстана] периодически проводит интервенции, чтобы сом совсем не рухнул. И будет проводить еще, продавая доллары. Поэтому наблюдается курсовая разница между рублем и сомом. Но я думаю, что скоро они сравняются. Нацбанк постарается вывести курс сома к рублю хотя бы на уровень прежних показателей. Другой вопрос, что рубль может укрепиться и за счет действий российских властей».
Конечно, вероятность того, что сом и рубль уравняются – вопрос будущего. Но пока работающие в РФ кыргызстанцы ощутили на себе негативные последствия ослабления российской валюты. Если раньше получаемая ими зарплата в рублях в переводы на сомы составляла внушительную сумму, то теперь цифры не радуют.
Проживающий уже много лет в России Зулпидин Нурматов в разговоре с «Азаттыком» так описал ситуацию:
«Здесь есть кыргызстанцы, которые получают больше 100 тысяч рублей в месяц, но зарплаты большинства соотечественников около 50 тысяч рублей. В переводе на кыргызскую валюту сейчас выходит 42-43 тысячи сомов. Я, к примеру, получаю 70 тысяч рублей в месяц и раньше получалось, что это почти 80 тысяч сомов, а сейчас уменьшилось до 55 тысяч сомов. Из-за этого многие [кыргызстанцы], кто живет в РФ с семьей, уже не могут отправлять деньги на родину. Если переводили 10 тысяч рублей, то раньше получалось 11-12 тысяч сомов, а теперь выходит 8-9 тысяч сомов. В том же [кыргызстанском приложении] «МБанк» курс рубля составляет 87 копеек за один сом. И многие соотечественники сейчас стараются не отправлять деньги на родину, надеясь, что «может в конце августа курс улучшится». А если и надо выслать деньги [в Кыргызстан], то покупают какой-то товар и отправляют его. Насколько я знаю, многие находящиеся в России кыргызстанцы сейчас в поисках новых стран для миграции. Большинство думают о том, чтобы отправиться на заработки в Европу, США или Южную Корею. Потому что есть переживания о том, «что дальше будет с Россией?» и «в какой ситуации окажется Москва?»
Согласно данным государственных органов КР за границей находятся около 1,2 млн граждан Кыргызстана. Из них более 1 млн проживают в России.
Ранее Нацбанк КР сообщал, что за первое полугодие 2023-го физические лица перевели в Кыргызстан 104,6 млн долларов, что на 28,5% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.