Оригинал материала опубликован на сайте издания «Азаттык». Автор: Эрнист Нурматов.

Рубль вновь начал падать по отношению к мировым валютам. Полтора года назад, в первые дни после вторжения России в Украину он так же резко подешевел, но спустя какое-то время восстановился. В последние дни российская валюта фактически возвращается к тем же рекордным показателям.

Эта ситуация негативным образом сказывается и на валютах стран Центральной Азии. Особенно обеспокоены ситуацией работающие в России мигранты из этих государств.

Новый антирекорд

Волатильность рубля начала наблюдаться в конце июня, когда частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», возглавляемая Евгением Пригожиным объявила свой «марш справедливости» на Москву. При этом если официальный курс российской валюты «держал оборону», то на рынке царила настоящая паника.

В июне доллар США продавали по 80-85 рублей за единицу, но уже в июле стоимость «американца» дошла до 90-92 рублей. В начале августа началось очередное снижение валюты РФ, и к середине месяца она обновила свой рекорд, достигнув 95-101 рубля за доллар.

А на этой неделе стоимость валюты США на торгах Московской биржи впервые с 23 марта 2022 года превысила 100 рублей. Историческим максимумом остается курс 10 марта 2022 года, когда доллар перешагнул отметку в 121 рубль.

Власти РФ заявили, что предпринимают все меры для стабилизации ситуации. Так, совет директоров Банка России на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых.

Помощник президента России Максим Орешкин в интервью информационному агентству ТАСС заявил, что «основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции – мягкая денежно-кредитная политика»:

«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики ‒ сильный рубль».

После полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года страны Запада ужесточили санкции в отношении РФ, в том числе запретив ввоз наличных доллара США и евро в эту страну. Кроме того, были заблокированы активы Банка России за рубежом, а большая часть российских банков была отключена от глобальной системы обмена платежами SWIFT.

В итоге, из-за дефицита иностранной валюты в России начался резкий обвал рубля. Если до начала войны за доллар и евро давали по 75 и 85 рублей соответственно, то после февраля 2022-го курс стал 100-110 рублей за доллар и 115-120 рублей за евро. В некоторых банках в безналичном виде «американца» продавали по 150-160 рублей за единицу, а один евро за 200 рублей.