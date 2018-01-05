Правительство разработает новые тарифы на электроэнергию и отопление к середине 2018 года

Госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса (ГРТЭК) готовит новые тарифы на электричество и отопление. Пока тарифы не будут повышаться, как минимум, до лета 2018 года.

Сотрудник тарифного отдела ГРТЭК сообщил журналисту Kloop.kg, что к лету 2018 года их агентство закончит разрабатывать новый тарифный проект.

«Сейчас разрабатываем новый проект. Прошлая тарифная политика была разработана на 2014-2017 годы», — сказал сотрудник агентства.

Он добавил, что вопрос о повышении тарифов — «политический», и пока неизвестно, как изменится цена на электроэнергию и отопление. До утверждения нового проекта, будут действовать прежние тарифы.

В феврале 2017 года глава ГРТЭК Таалайбек Нурбашев пообещал, что повышения цен на электроэнергию и отопления не будет до конца года. Об этом также заявлял и Сооронбай Жээнбеков, занимавший пост главы правительства в 2016 году.

Для жителей тариф на электричество был установлен в размере 77 тыйынов за киловатт-час в месяц. При превышении лимита в 700 киловатт-часов в месяц потребители должны платить 2,16 сома за каждый дополнительный киловатт-час.

За отопление для потребителей был установлен тариф в 1695,1 сомов за одну Гкал.

За горячую воду жители, у которых установлен счетчик, платят 64,38 сомов за кубометр. Граждане, которые не пользуются приборами учета, платят 309,03 сома за одного человека.

По теме: