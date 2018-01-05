Воспитательница уволилась из Дома малютки из-за видео с детьми без носков

В инстаграме общественного фонда «Право быть» появилось видео, как двое детей в бишкекском Доме малютки сидят на кафельном полу без носков и тапочек — по словам представительницы фонда, воспитательницы не обращали внимание на детей. Дом малютки уволил воспитательницу после инцидента.

Видео с детьми опубликовала представительница фонда Анастасия — по её словам, дети находились без присмотра и плакали на протяжении 20 минут, пока воспитательница и няня обедали.

«Я в течение 20 минут слышу плач ребенка в ванной через стенку, но не слышу ни реакции воспитателей, ни шума воды, и понимаю, что ребенок там находится совершенно один», — сказала она в разговоре с журналистом Kloop.kg.

По словам Анастасии, в ванной сидели двое детей, на которых не было ни носков, ни тапочек, тогда как в помещении «было очень холодно».

«Я спрашиваю, почему дети плачут. И мне ответ такой: “Ну плачут и плачут, мы еще не обедали. Тебе какое дело? За своим ребенком смотри”. При этом, они меня знают очень хорошо», — сказала представительница фонда.

После словесной перепалки с воспитательницей Анастасия обратилась к медсестре учреждения с просьбой обратить внимание, но ситуация не изменилась даже после вмешательства.

«Как дети сидели, так и сидели. Они даже не поднялись, они дальше продолжают кушать […] Это не первый раз. Меня очень просили не вмешиваться, но в этот раз я не выдержала и хочу дать этому делу ход», — сказала она.

Дом малютки: Воспитательница уволена

Исполняющая обязанности директора Дома малютки Гуляим Кошоева подтвердила в разговоре с журналистом Kloop.kg, что дети сидели в ванной комнате без присмотра, но она настаивает, что в комнате не было холодно.

По словам и.о. директора заведения, воспитательница уволилась после инцидента.

«Воспитательница написала заявление об увольнении. Сейчас они оправдываются, что коврик под ноги был мокрым, и его не успели высушить, носки дети сняли. Столько причин находят, чтобы оправдаться», — сказала она.

Кошоева утверждает, что этот случай — единичный. По ее словам, в Доме малютки тепло, и дети ни в чем не нуждаются. «В доме сделали ремонт, в группах чисто, мыломоющие есть, все есть […] Дети, которых сняли на видео, не заболели », — сказала она.

Всего в бишкекском Доме малютки содержится 51 ребенок.

Сотрудники фонда «Право быть» помогают детям-сиротам на волонтёрской основе.