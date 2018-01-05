Студента «Манаса» отчислили из-за нелицеприятных слов о Кыргызстане

Студента кыргызско-турецкого университета «Манас» Омера Йенера отчислили без права на восстановление из-за опубликованного им в социальных сетях видео, в котором он нелицеприятно отозвался о Кыргызстане. В администрации вуза заявили, что его слова противоречат «духу и концепции» университета.

В пресс-службе университета «Манас» журналисту Kloop.kg подтвердили, что турецкого студента Омера Йенера исключили без права восстановления.

«Вуз был создан с целью укрепления дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном с Турцией, а также с другими тюркоязычными странами. Видео студента не соответствует концепции университета и является личным его мнением», — заявили в университете.

Несколько студентов «Манаса» обратились к руководству вуза с требованием принять меры по высказываниям трёх студентов из Турции.

В своем заявлении они написали, что студент университета Омер Йенер и еще двое учащихся в ночь с 1 на 2 января опубликовали видео в Инстаграме, в котором «своими словами и действиями издевательского характера оскорбили народ Кыргызстана».

Издание «Азаттык» сообщило, что студент в своем видео неодобрительно высказался о праздновании Нового года в Бишкеке.

В заявлении не указываются конкретные выражения студента и не приводятся цитаты, однако авторы письма приложили к нему DVD-диск с видеозаписью, на которой студенты «оскорбляют народ Кыргызстана».

«Мы считаем, что своими действиями студенты оскорбили не только народ Кыргызстана, но и нанесли урон имиджу и репутации нашего университета», — заявляют авторы обращения.

Позже Йенер записал видео обращение, в котором он попросил прощения перед кыргызстанцами и студентами «Манаса» за свои слова, сказанные ранее, однако это не помогло ему продолжить обучение.

Кыргызско-турецкий университет «Манас» начал свою деятельность в Кыргызстане в 1995 году. На данный момент в нем обучаются около пяти тысяч студентов, большая часть из которых — кыргызстанцы. Университет финансирует правительство Турции.