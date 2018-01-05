Милиция проверит, совершал ли их сотрудник ДТП в нетрезвом виде

Активист Болот Ибрагимов опубликовал видео, на котором запечатлен следователь Аламединского РОВД, возможно, совершивший ДТП. Ибрагимов в описании к видео предположил, что тот был пьян. Служба собственной безопасности МВД ведет в отношении сотрудника служебное расследование.

По словам представителя пресс-службы Чуйского ГУВД, авария произошла 4 января.

На опубликованных активистом Болотом Ибрагимовым видео запечатлено, как мужчина в милицейской форме выходит из машины, находясь на заднем пассажирском сиденье.

Им оказался следователь Аламединского РОВД Камчыбек уулу Толон, который заявил, что не был за рулем машины.

В описании к видео Ибрагимов предположил, что следователь был пьян. Автор видео спросил следователя о том, водил ли он машину в пьяном состоянии, на что Камчыбек уулу ответил отрицательно.

В пресс-службе МВД журналисту Kloop.kg не подтвердили и не опровергли информацию о том, был ли следователь пьяным, сославшись на заключение «всестороннего» расследования.

«Службой собственной безопасности МВД проводится служебное расследование в отношении этого сотрудника, все обстоятельства выясняются», — сказали в пресс-службе.

Из опубликованных Ибрагимовым видео не понятно, были ли пострадавшие в аварии.

На момент публикации материала ни пресс-служба Чуйского ГУВД, ни пресс-служба МВД также не смогли предоставить информацию о пострадавших в ДТП.