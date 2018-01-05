Милиция проверит, совершал ли их сотрудник ДТП в нетрезвом виде

Активист Болот Ибрагимов опубликовал видео, на котором запечатлен следователь Аламединского РОВД, возможно, совершивший ДТП. Ибрагимов в описании к видео предположил, что тот был пьян. Служба собственной безопасности МВД ведет в отношении сотрудника служебное расследование.
По словам представителя пресс-службы Чуйского ГУВД, авария произошла 4 января.
На опубликованных активистом Болотом Ибрагимовым видео запечатлено, как мужчина в милицейской форме выходит из машины, находясь на заднем пассажирском сиденье.
Пожалуй, это трагедия. Самая настоящая. После просмотра данного видео ком в горле, пустота. А что самое ужасное, я не удивлен вообще. Подумаешь, возможно пьяный следователь совершил ДТП и пытался скрыться. Что тут такого, правда? Как он сам сказал: "Это же кырсык!" Выговор? Штраф? Общественное порицание? Не смешите. Просто задумайтесь, что в руках этого человека были сотни судеб. Страшно представить, как он с ними всеми обходился. Что будет после публикации видео? Будет пустота, будут реформы… Я не знаю, как всё это описывать. Что еще говорить. Это наш конец света. И вы всерьез полагаете, что старые патрульные в новой форме в силах остановить этот ужас?
Им оказался следователь Аламединского РОВД Камчыбек уулу Толон, который заявил, что не был за рулем машины.
В описании к видео Ибрагимов предположил, что следователь был пьян. Автор видео спросил следователя о том, водил ли он машину в пьяном состоянии, на что Камчыбек уулу ответил отрицательно.
В пресс-службе МВД журналисту Kloop.kg не подтвердили и не опровергли информацию о том, был ли следователь пьяным, сославшись на заключение «всестороннего» расследования.
«Службой собственной безопасности МВД проводится служебное расследование в отношении этого сотрудника, все обстоятельства выясняются», — сказали в пресс-службе.
Из опубликованных Ибрагимовым видео не понятно, были ли пострадавшие в аварии.
На момент публикации материала ни пресс-служба Чуйского ГУВД, ни пресс-служба МВД также не смогли предоставить информацию о пострадавших в ДТП.